Şahinler Holding'den Tenise 50 Milyon Dolarlık Yatırım

Şahinler Holding, Antalya Belek'teki Club Mega Saray bünyesinde bulunan Megasaray Tennis Academy'yi hayata geçiriyor.

Şahinler Holding, Antalya Belek'teki Club Mega Saray bünyesinde bulunan Megasaray Tennis Academy'yi hayata geçiriyor. Türkiye Tenis Federasyonu'yla yapılan işbirliği neticesinde, kurulacak olan akademide yeni sporcular yetişecek. İmza töreninde konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, projenin ülke ekonomisine de önemli katkısının olacağını belirtti.



Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Şahinler Holding, Antalya Belek'te bulunan tatil köyü Club Mega Saray bünyesinde kurulacak ve tamamlandığında 700 yatak kapasiteli otel, dünya standartlarında kongre salonları, futbolun da içinde olduğu sporun farklı dallarından tesislerin yer alacağı kompleksin ilk adımı olan Megasaray Tennis Academy'yi hayata geçiriyor. Son 3 yıldır Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Uludağ Cup'a ev sahipliği yapan Club Mega Saray, genç tenisçilerin de yetişmesine öncülük edecek. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş attıkları imzalarla, işbirliğine vardı. Toplantıda Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Club Mega Saray Genel Müdürü Okan Küçükmustafa, Milli Tenisçiler Başak Eraydın, Cem İlkel ve Yankı Erel, Bedensel Engelli Milli Tenisçi Emirhan Toper ve Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül hazır bulundu.



İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, kurulacak akademide eğitimler verileceğini ve Türkiye Tenis Federasyonu ile başlattıkları çok yönlü işbirliği ile ileride Türkiye'den dünya çapında tenisçiler çıkmasına katkı sağlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ben Almanya'da öğrenciyken tenise başladım. Almanya'da yaygın ve ucuz bir spordu. Daha sonra evlendim ve eşim de tenis oynardı. Dolayısıyla tenisçi bir aile olduk. Böyle olunca tatilde de tenis sahaları olan yerlere giderdik. Allah bize fırsat verdi ve bir tatil köyü yaptık. Orman ve yeşilliğin içinde, tenis sahaları olan, eğlenceli, aktiviteli bir tatil köyü oldu. Ancak benim gibi tenisçiler çoğalmaya başladı. Tenis oynayan 700 misafirimiz geliyordu. Biz de böyle olunca otelin önünü ve arkasını da doldurmaya başladık. Tenis, otelin de kar elde etmesini sağladı. Yüzde 70 civarında tekrar eden müşteri geliyor. 60 kez gelen misafirlerimiz var, bunların tamamı tenisçi. Mega Saray'a gelen tenis talebi artmaya başladı. Yeni tenis sahaları yapmaya başladık. 21 tenis kort vardı. Böyle olunca biz de Tenis Federasyonu'nun yapacağı işlere talip olalım dedik. Biz de tenis kortu sayısını 43'e çıkardık. Mega Saray, aile ve eğlence oteli, bunun dışında da sporda çok aktif olan bir otel. Bu yatırımın 50 milyon dolan civarı olacağını düşünüyoruz. Turizm iyi gidiyor ve biz de bu alanda büyümek istiyoruz. Bu sene Mega Saray'a gelen rezervasyon talebi, Türkiye'de ilk 3'e girdi. 8 ay önceden kapanan rezervasyonlarımız var. Fark oluşturmak gerekiyor. Müşterilerin taleplerine göre yatırım ve altyapı yapıyoruz. Otelimiz 25 yaşında ve benden daha çok giden müşterilerimiz var. Geçen sene turizmde yüzde 30 büyüdük. Yapacağımız ortak faaliyetlerde ekonomimize katkımız olacak. Tenis oynayanlar, böyle güzel bir tesise daha çok gelecek ve daha çok para bırakarak ekonomiye katkı sağlayacaktır".



Şahin: "Belek, dünyanın en iyi otellerinin olduğu bölgedir"



Tenisin iyi bir disiplin olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Kalabalık olmazına da gerek yok, 1 arkadaşınız bile olsa, ömür boyu oynayabilirsiniz. Türkiye'de tenisin tanınması, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, bizim için çok önemli. Burayı iyi şekilde tanıtırsak daha çok turnuvalar düzenlenecektir. Belek, dünyanın en iyi oteller bölgesidir. İnsanların tenise, spora dönmesi, gereken altyapıyı yaparak insanlara bir şeyler vermemiz, bu durumu dünya arenasında çok iyi noktaya getirebilir. Buradaki tenisçi arkadaşlarımız çok başarılı ve bu sayının artması gerekiyor. Şahinler Holding olarak Türkiye'de de ekonomik anlamda sıkıntılı günlerin yaşandığı 2018 yılında güçlü olduğumuz alanlara yöneldik. 2019'da turizm, serbest bölgecilik ve hazır giyim gibi döviz getiren verimli sektörlere odaklanıyoruz. Trakya'da hazır giyim alanına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Modavizyon firmamızın Ergene, Avrupa Serbest Bölgesi, Havsa ve Edirne merkezde bulunan konfeksiyon fabrikalarında yeni işçi alımlarına devam etmemiz sebebiyle çalışan sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu tesislerimizde yalın üretime geçerek verimliliği ve dış piyasalarda rekabet gücümüzü artırdık. Zara gibi Dünya devlerine moda üretimi yapan konfeksiyon firmalarımız var. Aynı zamanda dünyaca ünlü büyük film şirketlerinin lisans partneriyiz. Yurt içinde ve yurt dışında stilistlerimiz koleksiyonlar tasarlıyor ve bunları müşterilere sunup bir ay içinde büyük adetlerdeki ürünleri Türkiye'de ürettiriyoruz. Türkiye, Almaya, Fransa, Bulgaristan ve Mısır'da bulunan tüm firmalarımız kalite, hızlılık ve müşterilerimizin bizden talep ettikleri sosyal sorumlulukları yerine getirme konusunda azami titizlik gösteriyor" açıklamasını yaptı.



"Ülkemiz kazanacak"



Avrupa Serbest Bölgesi'nde doluluk oranının yüzde 98'e ulaştığını söyleyen Kemal Şahin, "Ticaret hacmi geçtiğimiz yıla göre yüzde 14 artarak 2,5 milyar dolara ulaştı. Gelirlerimiz de dolar bazında geçtiğimiz yıla göre yüzde 29 arttı. Müşterilerimizin büyüme ve yeni yatırım taleplerini karşılamak ve ihracatımızı artırmak amacıyla serbest bölgecilik alanında yatırım yapmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü'nde hayata geçirdiğimiz 1115 konut ve 116 dükkandan oluşan Westside İstanbul'da dükkanların da açılmasıyla yaşam tam anlamıyla başladı. Projemizin yüzde 85'i satıldı. Stoklarımızı hem Türkiye'de hem de grubumuzun güçlü olduğu Almanya pazarında katıldığımız fuarlar ve yaptığımız organizasyonlarla satmaya devam ediyoruz. Bu şekilde konut sektöründe de ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyoruz. Tenis Federasyonu'yla da yaptığımız bu işbirliğine çok önem veriyorum. Burada ülkemiz de kazanacak biz de kazanacağız" diye konuştu.



Durmuş: "Mega Saray, sporcu yetişmesine katkı sağlayacaktır"



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Mega Saray projesinin Türk tenisi için çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Göreve geldiğimizden bu yana hedeflerimiz ve ideallerimiz vardı. Tenisçilerimizin dünyada en iyi olabilmesi ilk amacımızda. Çok önemli bir kadromuz var. Bakanlığımızın da bizlere yönlendirmiş olduğu hedefler doğrultusunda, bu hedeflere nasıl ulaşabileceğimiz bizim için çok önemliydi. Tenisin 'Zengin sporu' algısı bizim önümüzdeki en büyük engeldi. Öncelikle tenisi sokaklara taşıdık. Herkesin tenisi istediği yerde oynayabileceği bir yeri olsun istedik. Belediyelerimize çok iş düşeceğini biliyorduk. Bakanlığımızın bütçelerini en iyi şekilde değerlendirerek, belediyelerimizin de katılımıyla başarılı olduk. 81 ilde örgütlenmeye başladık. Tabanda tenisin yayılması çok önemli. Spor il müdürlükleri, aileler, hocalar, hep beraber bir mücadele veriyoruz. Bunun yanında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olan sporcu yetiştirmeyi hedefledik. Burada 3 arkadaşımız var. Ruhlarıyla ve bedenleriyle bu işin içindeler. Dünyanın en iyi otellerinde de kalsalar, enerjilerini maç kazanmaya vereceklerdir. Yılda 560'a yakın turnuva yapıyoruz" dedi.



"Kemal beye çok teşekkür ediyorum"



Türkiye'nin artık uluslararası turnuvalar düzenleyen bir ülke haline geldiğine dikkat çeken Cengiz Durmuş, "Uluslararası turnuvalar düzenliyoruz ve bu turnuvalarda, puanı olmayan sporcularımızın uluslararası alanda puan kazanmasını sağlıyoruz. Çünkü puanı olmayan sporcular, uluslararası turnuvalarda boy gösteremiyor. Çağla Büyükakçay, Olimpiyatlar'a gitti, Yankı Wimbledon'da şampiyon oldu. Başak ve Cem çok önemli başarılar elde etti. İstanbul Cup'la başlayan serüven, tabana yayılmamızda, tenisin doğru algılanmasında önemli bir rol oynadı. İstanbul Cup, Antalya Open gibi turnuvalarda çocuklarımız üzerine düşeni yapmaya devam ediyorlar. Mega Saray, benim sürekli gittiğim bir tatil yeri. Tenis federasyonu yönetim kurulu üyesi olduktan sonra tatili unuttuk tabii. Dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Dikkat çeken bir ülke haline geldik. Bundan 2 ay önce Federer'in antrenörü geldi, şu anda da Djokovic'in genç dönemdeki antrenörü olan Bogdan Obrodovic burada. Gönülden aynı duyguları paylaştığımız paydaşlara ihtiyacımız vardı. Bugün Şahinler Holding'in imza töreninde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu iş para meselesi değil. Kemal Bey esprili şekilde 'Hepimiz kazanacağız' dedi. Evet hepimiz kazanacağız. Ne zaman ki bizim çocuklarımız dünya arenasına çıktığında hepimiz kazanmış olacağız. Kemal bey, sosyal sorumluluk olarak gördüğü çocuklarımızın iyi yerde olması hedefinde bizimle birlikte. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum kendisine" ifadelerini kullandı.



Club Mega Saray Genel Müdürü Okan Küçükmustafa: "Kort sayısı 43'e çıkacak"



Mega Saray'ın 1992 yılında Belek'te faaliyete başladığını söyleyerek sözlerine başlayan Club Mega Saray Genel Müdürü Okan Küçükmustafa, "Bugüne kadar yaklaşık 550 bin misafir ağırladık. Yıllar içinde bu misafirlerin önemli bölümü tenis oynayan insanlar oldu. Her tatile geldiklerinde arkadaş ve ailelerini de getirdiler. Önce 16 daha sonra 22 tenis korta sahip olduk. Tenis oynayan misafir sayısı, bizi yatırımlar için cesaretlendirdi. 121 dönüm üzerinde bin 500 yataklı, 8 havuz ve 6 restoranı olan tatil köyümüz, bizi cesaretlendiren bir başka unsur oldu. İspanya'da Mallorca ve Barcelona'da örnekleri bulunan profesyonel tenis akademilerine yönelmeye karar verdik. Ailelerin de bu sporu desteklemeleri önemli bir nokta. Mart ayında faaliyete geçirdiğimiz 21 tenis kort, beni ve Mega Saray çalışanlarını heyecanlandırıyor. Bize bu imkanı sağlayan yönetim kurulu başkanım Kemal Şahin ve yönetim kurulu üyemiz Deniz Şahin'e teşekkür ediyorum. Bu destekler sayesinde teniste yol alabileceğimizi, Avrupa'daki örnekleri gibi profesyonel bir akademiye sahip olabileceğimize ve dünya sıralamalarında yer alacak sporcular yetiştireceğimize inanıyorum. 22 kortun 6'sı toprak ve 16'sı yapay çimdi. Yeni eklenen 21 kortun da 17'si toprak ve 4'ü hard kort. Kapalı kort bulunmuyor. Antalya'da yılın büyük bölümü tenis oynamaya müsait olduğu için kapalı kort yapmadık. Ancak bu proje gelişmeye açık bir proje ve ilerleyen dönemde ihtiyaca göre gelişmeler gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.



Cem İlkel: "Gelişimimiz için çok önemli bir tesis"



Milli tenisçi Cem İlkel, tesisin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Ben kendimi bildim bileli tenis oynadım. Tenis çok zor bir spor. Federasyonumuzun son yıllarda hem maddi hem manevi çok büyük destekleri oldu. Federasyonumuza her zaman teşekkür ettik ve elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şahinler Holding'in yaptığı bu yatırım, tenis sporcularının gelişmesi açısından çok önemli. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben geçen sene Mega Saray'da bulundum ve tenis için çok güzel bir atmosfer vardı. Tenis gelişimi açısından bu durum çok önemli ve 2 gün sonra tekrar gideceğim Mega Saray'a. Buraya tatile de gitmek isterim" açıklamasını yaptı.



Başak Eraydın: "Türk tenisine büyük katkısı olacaktır"



Cem İlkel'in ardından konuşan Milli Tenisçi Başak Eraydın, kendisinin yurt dışında antrenman yaptığını söyleyerek, "Her şeyde olduğu gibi sporda da birlikten güç doğacaktır. Şahinler Holding'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben yurt dışında antrenman yapan bir sporcu olarak, bu tarz yatırımların, Türk tenisçilere çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Yurt dışından gelecek olan sporcuların burada olacağını bilmek, bizim adımıza büyük bir rahatlık olacaktır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Yankı Erel: "Yabancılar da bu tesise gelecektir"



Wimbledon'da junior kategorisinde yaşadığı şampiyonlukla adından söz ettiren genç sporcu Yankı Erel de hayatının yarısından fazlasının tenisle geçtiğini söyleyerek, "Bu yatırım bizim için çok iyi oldu. Antalya'da olmasıyla birlikte yabancı oyuncular daha da çok gelecektir. Türk tenisi olarak iyi gittiğimizi düşünüyorum. Mega Saray'ın açılmasıyla bizim Türk tenisçiler olarak daha da gelişeceğimizi söyleyebilirim. Buradan federasyonumuza ve Şahinler Holding'e çok teşekkür ediyorum" dedi.



Toplantıya katılan Sırbistan Tenis Milli Takımı Koçu Bogdan Obradovic, dünyada birçok ülkede bulunduğunu ve buradaki tesisin birçok ülkedeki tesisten çok daha iyi olduğunu söyledi. İmza törenine katılan Bedensel Engelli Milli Tenisçi Emirhan Toper, kendilerini davet ettikleri için Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'e teşekkür ederken, "Buralara gelmek kolay değil. Çok fazla turnuvalara gitme şansımız olmuyor ancak bugüne kadar gittiğim birkaç turnuvada derece aldım" dedi.



Bedensel Engelliler Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül de, toplantıda bir Türk olarak gurur duyduğunu ifade ederek, "Şahinler Holding'in yükselişi, sporcularımızın elde ettiği başarılar ve Mega Saray'ın gelişimiyle gururlandım. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu olarak çok teşekkür ediyorum" dedi.



Açıklamaların ardından imzalar atılırken Wimbledon'da görev alan hakemler de imza töreninde sahnede yer aldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı tamamlandı. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ferrero Fındık'tan Türkiye'ye 150 Milyon TL'lik Yatırım Hedefi

Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın, Bölge Esnafını Bıktırdı

Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı

Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi