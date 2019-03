Şahinler Holding'ten Tenise Yatırım

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Şahinler Holding ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Şahinler Holding ile iş birliği anlaşması imzaladı.



Bir otelde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Club Mega Saray Genel Müdürü Okan Küçükmustafa, milli tenisçiler Yankı Erel, Başak Eraydın ve Cem İlkel katıldı.



Şahinler Holding'in Antalya'da yer alan tatil köyü Club Mega Saray'ın içinde yapılacak Mega Saray Tenis Akademisi'nin tanıtımının yapıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Biz tenis oynayan bir aileyiz ve tatile gittiğimizde tenis oynayabileceğimiz yerlere giderdik. 650 yataklı bir tatil köyü yaptık. Club Mega Saray teniste ve sporda çok aktif olan bir aile oteli. Turizm iyi gidiyor ve turizmde büyümek istiyoruz. Tenis aynı zamanda otelimizin karlılığına sebep oldu. O zaman federasyonun yapacağı her şeye talip olalım dedik. Bu yatırımın 50 milyon dolar olacağını düşünüyoruz. Tenis oynayanlar böyle güzel bir tesise daha çok gelecek ve biz de dövize daha çok katkı sağlayacağız." diye konuştu.



Tenise ve gençlere önem verdiklerini söyleyen Şahin, "Türkiye'de tenisin ve sporun tanınması gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için çok önemli. İnsanların tenise, spora dönmesi ve onlara bazı şeyler vermemiz lazım. Bunu yaparsak gençliğimize çok güzel hizmet etmiş olacağız. Bu iş birliğine önem veriyorum, ülkemiz kazanacak." ifadelerini kullandı.



Durmuş: "Aynı duyguları paylaştığımız paydaşlara ihtiyacımız vardı"



Yapılan anlaşmanın içeriği hakkında bilgi veren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, sporcuların Mega Saray Tenis Akademisi'nde ücretsiz konaklaması ve tekstil malzemelerinde yapılacak desteğin yanı sıra Şahinler Holding'in federasyona nakdi destek sağlayacağını söyledi.



Tenisin gelişimi için aynı duyguları paylaştıkları paydaşlara ihtiyaçları olduğunu dile getiren Durmuş, şunları kaydetti:



"Federasyon olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri hedeflerimiz vardı. Tenisçilerimizin dünyada en iyisi olabilmesi ilk amacımızdı. Spor bakanlığımızın yönlendirmiş olduğu hedefler doğrultusunda amaçlarımıza ulaşmak en önemli şeydi. Tenisin zengin sporu algısı en büyük problemimizdi. Tenisi sokaklara taşıdık. Herkesin istediği yerde tenis oynayabileceği bir yeri olsun istedik. Belediyelerimizin katılımcı olmasını sağlamamız gerekiyordu. Bugüne kadar başardık, devamı da gelecek. Her yerde tenis oynanmaya başlanınca 81 ilde örgütlenmeye başladık. Dünya arenasında ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştirebilmek de önemli hedeflerimizden biriydi. Çocuklarımızın dünyanın en iyisi olabilmesi için ulusal, uluslararası turnuvalarımız olması lazım. Yılda 560 turnuva yapıyoruz. Uluslararası turnuvaları kendi ülkemize getirmek istiyoruz. TEB İstanbul Cup'la başlayan serüven, tenisin doğru algılanmasında önemli bir faktör oldu. Yolun daha başındayız. Mega Saray'a daha önce tatile gittim. Oteller gurur kaynağımız. Hedeflerimizi büyüteceğiz, dikkat çeken bir ülke haline geldik. Dünyanın en iyi antrenörleriyle çalışabileceğimiz bir platforma sahip olduk. Gönülden aynı duyguları paylaştığımız paydaşlara ihtiyacımız vardı. Hepimiz kazanacağız. Çocuklarımız dünyada 1 numara olunca zaten kazanmışız demektir. Kemal Bey'e çocuklarımızın en iyi yerde olma hedefinde bizimle olduğu için çok teşekkür ederim."



Milli sporculardan Başak Eraydın, bu yatırımın Türk tenisine önemli bir katkıda bulunacağını belirterek, "Yurtdışından gelen sporcularla orada antrenman yapacağımızı bilmek büyük ferahlık." dedi.



Cem İlkel, federasyonun kendileri için güzel bir ortam sağladığına değinerek, "Bu yatırım bizim için çok önemli. Mega Saray'da tenis için güzel bir atmosfer var. Bu tenisin gelişimi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.



Wimbledon Junior kategorisinde şampiyonluk yaşayan genç tenisçi Yankı Erel, "Son zamanlarda Türk tenisi çok büyüdü. İyi gittiğimizi düşünüyorum. Mega Saray'ın açılması da tenisin daha da büyüyeceği anlamına geliyor." şeklinde konuştu.



Club Mega Saray Genel Müdürü Okan Küçükmustafa ise tenise olan ilginin kendilerini yatırımlar için cesaretlendirdiğini vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:



"Kurulduğumuz günden bugüne kadar 550 bin misafir ağırladık. Bu misafirlerin önemli bir bölümünün tenis oynayan insanlar olması daha farklı yatırımlar için bizi cesaretlendirdi. Avrupa'da örnekleri olan profesyonel tenis akademisine evrilmemiz gerektiğine karar verdik. Türkiye'nin her yerinde tenis kulüplerinin açılması da bizi cesaretlendiren bir unsur oldu. Faaliyete geçirdiğimiz 21 tenis kortu beni ve ekibimi heyecanlandırıyor."



Sırbistan Tenis Milli Takımı Antrenörü Bogdan Obradovic ise "Dünyada birçok yerde bulundum ve birçok tenis tesisinde çalıştım. Ancak Mega Saray bunların içinde en iyisi." dedi.



Tören, Wimbledon'da görev yapan Türk hakemler, bedensel engelli milli tenisçi Emirhan Toper ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül'ün de yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

