Şahinler hürriyete kanat açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahinler hürriyete kanat açtı - Son Dakika

Şahinler hürriyete kanat açtı

6 saat önce

Bursa'daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan iki şahin ve bir atmaca hürriyete kanat açtı.

Şahinler hürriyete kanat açtı, System.String[]

Bursa'daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan iki şahin ve bir atmaca hürriyete kanat açtı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bölge Müdürlüğü Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında olan 2 şahin ve 1 atmaca, görevli veteriner hekimlerce yapılan tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamladı. Tedavileri tamamlanan hayvanlar, yetkililer tarafından halkalanarak tabiata salındı. Merkezde yaban hayvanlarının tedavileri kesintisiz sürdürülürken, tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğal ortamlarına tekrar salınıyor. - BURSA

Bursa, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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