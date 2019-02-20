Son Dakika Haberleri: Şahinler Suç Örgütü Üyeleri Adliyeye Sevk Edildi

Şahinler Suç Örgütü Üyeleri Adliyeye Sevk Edildi

44 dakika önce

"Şahinler Grubu" olarak bilinen suç örgütü lideri Sedat Şahin'in evine geçen yıl düzenlenen baskında ele geçirilen bir ofise ait kamera görüntülerini inceleyen polis, söz konusu örgüte yönelik operasyon başlattı.

Şahinler Suç Örgütü Üyeleri Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
"Şahinler Grubu" olarak bilinen suç örgütü lideri Sedat Şahin'in evine geçen yıl düzenlenen baskında ele geçirilen bir ofise ait kamera görüntülerini inceleyen polis, söz konusu örgüte yönelik operasyon başlattı. İstanbul, İzmir ve Düzce'de gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütü lideri Sedat Şahin'in evine geçtiğimiz yıl yaptığı baskında bir ofise ait kamera görüntüleri ele geçirdi. Görüntüleri inceleyen polis, kamerada görülen ofisin Şahinler grubu ile husumeti bulunan Sarallar çetesine ait olduğunu belirledi. Kameranın Şahinler grubu üyesi bir kişi tarafından ofisi izleyecek şekilde sokağa yerleştirildiği tespit edildi.

Şahinler suç örgütüne yönelik operasyon başlatan polis, İstanbul, İzmir ve Düzce'de 'kasten öldürme', 'tehdit', 'yağma', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' gibi 30 ayrı suça bulaştıkları tespit edilen 37 şüpheliden 31'ini 13 Şubat tarihinde gözaltına aldı. 8 tabanca, 5 yivsiz av tüfeği, 188 adet tabanca mermisi ile 50 adet av tüfeği fişeği ve 1 kiloya yakın uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, 1 hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:33 Kaynak: İHA

Sedat Şahin, 3. Sayfa
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