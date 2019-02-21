Son Dakika Haberleri: Şahinler' Suç Örgütünden 22 Kişi Tutuklandı

Şahinler' Suç Örgütünden 22 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

'ŞAHİNLER' olarak bilinen suç örgütü üyelerinden 22 kişi tutuklandı.

Şahinler' Suç Örgütünden 22 Kişi Tutuklandı, System.String[]
'ŞAHİNLER' olarak bilinen suç örgütü üyelerinden 22 kişi tutuklandı. Liderliğini Sedat Şahin'in yaptığı 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütü üyelerinden gözaltında bulunan 31 şüpheli sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişti. Şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Kenarlı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:23 Kaynak: DHA

Sabah, Çağlayan, Sedat Şahin, Güncel
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