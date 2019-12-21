Şahinleri saçmayla vurdular... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahinleri saçmayla vurdular... - Son Dakika

Şahinleri saçmayla vurdular...

6 saat önce

Bursa'nın İznik İlçesinde iki gün ara ile üç yaralı şahin bulundu.

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Bursa'nın İznik İlçesinde iki gün ara ile üç yaralı şahin bulundu. Vatandaşlar tarafından İlçe Orman İşletme Şefliğine getirilen yaralı şahinler koruma altına alındı.


Duyarlı vatandaşlar tarafından İznik Orman İşletme şefliğine yaralı halde getirilen üç şahin, koruma altına alındı. Saçma yarası bulunan yaralı şahinlerin ilk tedavisi ilçede bulunan işletme şefliğinde yapıldı.


İznik Orman İşletme şefi Hakan Dönmez, " Bir gün ara ile bir tanesi Elbeyli- Gürmüzlü köy yolu üzerinde diğer iki tanesi ise Çakırca köyü yolunda bulunmuş üç şhini koruma altına aldık. Biri diğerlerine nazaran daha vahim bir durumdaydı. Bize geldiğinde 4-5 günlük saçma yarası vardı. Yarası yer yer kurtlanmış ve kanadını kullanamaz halde idi. Burada ilk tedavilerini yaptık. Son günlerde artan sayıda böyle yaralı hayvanlar gelmeye başladı. Bu tip hayvanlar av yasağına dahil ve doğaya katkıları bulunan hayvanlar. Doğanın dengesi için önemli vahşi hayvanlar. Bu hayvanların insanlar ile hiçbir sorunu yok ama nedense insanlarımızın bu hayvanları ile sorunu varmış gibi bir durum yaşıyoruz" dedi.


Dönmez, vatandaşların dikkati olmasını isteyerek, "Avcılık yapanların yanında özelikle araç sürücülerimiz bu konuda daha dikkatli olmak zorundalar. Kış mevsimi yaşadığımız bu günlerde bu hayvanlar yiyecek için yollara çıkıyor, bu esnada araçlar ile karşılaşabiliyorlar. Böyle bir durumla karşılaşan herkesin bizimle irtibata geçmesini istiyoruz. Bu üç şahinin acil ilk müdahaleleri burada tamamlandı. Biz şimdi bu hayvanları Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Oradaki veteriner arkadaşların yardımları ile büyük ihtimal Karacabey'deki rehabilitasyon merkezine gönderilecek. Oradaki rehabilitasyon süresi sonrasında ise tekrar doğaya salınacaklar" diye konuştu. - BURSA

Elbeyli, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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