"Şahintepesini Turizm Merkezine Dönüştürüyoruz" - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatleri arasında yer alan ve yapımı tüm hızıyla devam eden Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri, kafeteryası, yöresel yemek ve eşya satış-tanıtım noktaları, 50 farklı macera oyun alanları, sosyal ve sportif noktaları, yürüyüş alanları, çevre düzenlemesi ve aydınlatmalarıyla bölgenin tanıtımına yönelik gerçekleşen yatırımlara farklı bir pencere açacak.

Yeşilyurt'un imajına yakışan tüm yatırımlarda olduğu gibi Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri projesinin de tüm aşamalarını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile beraberindeki heyete devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Macera alanları, sosyal tesisleri ve park alanlarıyla Şahintepe'sini farklı bir hüviyete ulaştıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " AK Parti İl Başkanımız, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve Meclis Üyelerimizle birlikte Yeşilyurt'umuzun geleceğine bırakacağımız kıymetli eserler arasında yer alan Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimizdeki imalat işlerini yerinde inceledik. 2019 yılındaki mahalli idareler seçimlerindeki vaatlerimiz arasında yer alan Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimizi, yeşil alanlara ve doğal güzelliklere tepeden bakan 37 dönümlük alanda hizmete sunmak için planlı bir şekilde çalışıyoruz. Burası bir dönem farklı etkinlikler ve belediye faaliyetleri için kullanılıyordu, seçim döneminde ise böylesine güzel ve havadar bir alanı bölge turizmini hareketlendirecek bir projeyle dönüşümünü sağlamak adına çalışmalara hız verdik. 50 farklı macera alanını içerisine alacak şekilde projelendirdiğimiz tesislerimize yakın zamanda macera sporlarının yapılacağı alanın imalatları da başlayacaktır. Doğa severlerin yoğun ilgi göstereceği macera parkımızın projesi ve teknik alt yapısı tamamlandı, ihale sürecine geçtik. Yaz ayına doğru sosyal tesislerimizle macera alanlarımızı bütünleştirerek, bölge turizminin daha fazla hareketlenmesine yönelik güzel bir adım daha atmış olacağız." diye konuştu.

Yeşil alanları ve doğal zenginlikleriyle farklı bir atmosfere sahip Şahintepe'ni yeni yatırımlarla daha cazip hale getireceklerini belirten Başkan Çınar, " Buranın bir yandan yeşil alanlarını ve ağaçlarını koruma altına alırken diğer taraftan bu güzelliklere değer katacak, bölgenin yapısal hüviyetini zenginleştirecek macera parkı ve sosyal tesisler adı altında güzel bir yatırımı Yeşilyurt'a kazandırmak için düğmeye bastık.7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap edecek sosyal alanları, kafeteryası, yöresel yemek ve eşyaların satış noktası, macera alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet alanlarına sahip dev bir yatırımla, Yeşilyurt'umuzun hem turizm potansiyelini hareketlendirecek hem de kentimize yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. Doğa severlerin yoğun ilgi gösterecekleri bir atmosfere sahip burada hizmete sunacağımız macera oyun alanlarının büyük ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Mimari görselliği, tasarımı, sosyal donatıları, yeni nesil oyun grupları, aydınlatmaları ve çevre düzenlemesiyle bölgemizin en fazla bilinen ve en yüksek noktası olan bu güzel alanı daha değerli ve özel hale getirmiş olacağız. Son dönemlerde yaşanan pandemi ve deprem gibi olaylardan sonra kırsal bölgelere gösterilen yoğun ilgiyi de ön plana koyduğumuz zaman, sakin, sessiz ve güzel bir atmosfere sahip olan Şahintepesi gibi değerli bir bölgeyi, yeni yatırımlarla daha fazla tercih edilecek bir hüviyete ulaştırmış olacağız. Yeşilyurt'un imajına, geçmişine, kültürüne ve sosyal zenginliklerine değer katan bu tür yatırımlarımız sayesinde bölgeye daha fazla turist çekerek, ekonomik ve sosyal hayatımızın daha fazla hareketlenmesini de sağlamış olacağız. Yeşilyurt'umuzun her noktasını daha fazla geliştirmek içinde var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri'nin Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe yönelik güzel projelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, " Şahintepesi, Yeşilyurt'un en fazla bilinen yerlerinden olmasına rağmen dar kapsamlı hizmet alanlarına sahipti. Yeşilyurt Belediyemizin öncülüğünde başlatılan bu güzel projeyle, böylesine nezih ve güzel bir bölgemiz yurt içi ve yurt dışından gelecek olan tüm misafirlerimize en güzel hizmetleri verebilecek bir potansiyele kavuşacaktır. Sosyal tesislerinin yanı sıra macera oyun alanlarıyla doğa severlere ve gençlere hitap edecek mekanlarıyla, çocuklara yönelik sosyal ve sportif aktivite alanlarıyla, yöresel ürünler satış noktalarıyla toplumun tüm kesimlerine hitap edecek çok amaçlı güzel bir yatırımla burası daha değerli hale gelecek. Manzarasıyla, yeşil alanlarıyla, suyu ve havasıyla farklı bir atmosfere sahip bu bölgemizin tüm güzelliklerinin bire bir görüp yaşanabileceği çok güzel bir mekana kavuşacak. Bu güzel projeden dolayı başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum, şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen inceleme ziyaretine; AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Nakir ve Nevzat Diri ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.