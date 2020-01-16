Sahiplendiği kediyi sırt çantasında gezdiriyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sahiplendiği kediyi sırt çantasında gezdiriyor - Son Dakika

Sahiplendiği kediyi sırt çantasında gezdiriyor

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, eksi 10 derece soğukta evinin kapısına gelen kediyi sahiplenen iş makinesi operatörü Mehmet Demiryılmaz, artık onu 'bir an olsun' yanından ayırmıyor.

Sahiplendiği kediyi sırt çantasında gezdiriyor, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, eksi 10 derece soğukta evinin kapısına gelen kediyi sahiplenen iş makinesi operatörü Mehmet Demiryılmaz, artık onu 'bir an olsun' yanından ayırmıyor.


42 yaşındaki Mehmet Demiryılmaz, yılbaşı akşamı işe gitmek için evinin kapısından çıktığında karşılaştığı kediyi sahiplendi. Kedi için sırt çantası da alan Demiryılmaz, işe gittiğinde eve bıraktığı kedisini işten geldiğinde sokakta birlikte gezerek vakit geçiriyor. Kedinin düzenli olarak bakımını yaparak kedi sırt çantası ile birlikte yanından ayırmıyor.


Hayvansever Mehmet Demiryılmaz, "Evde yalnız yaşıyordum. 2019 yılının son günü gecesi mesai için evden dışarı çıktığımda ayağıma bir şey çarptı. İlk anda korktum ve bir de baktım ki yavru bir kedi kapıdan girmiş. Henüz 5 veya 6 aylık olduğunu veterinerlerden öğrendiğim kedi yavrusu idi. Ben de bunu sokakta kalmasın diye karnesini çıkartıp sahiplendim. Aşılarını ve bakımlarını yaptım. En iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Duyarlı olup güzel bir örnek olabildiysem ne mutlu bana, inşallah da herkes bizim gibi düşünüyordur. İşe gittiğim zaman kedi 8 saat evde yalnız kalıyor. İşten geldiğimde özel olarak aldığım çanta ile sokakta yanımda gezdiriyorum. Hem çarşıda işlerimi görüyorum hem de ona hava aldırıyorum" dedi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor
Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu İranlı öğrenci ülkesinde çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor FETÖ firarisi Hakan Şükür'den Uber açıklaması: Keyif için yapıyorum

Son Dakika Haberleri
19:22 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul... - Son Dakika Haber
19:19 Tersanede iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika Haber
19:16 Midyat'ta "Güven ve Huzur Toplantısı" yapıldı - Son Dakika Haber
19:12 BM'den Suriye raporu: Ülkedeki çocukların hayallerini çaldılar - Son Dakika Haber
19:12 Video | Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor: Doğuma 1 aydan az kaldı ve eşim hala içeride - Son Dakika Haber
18:50 YSK'da ilk tur seçimleri tamamlandı! İlk isim belli oldu - Son Dakika Haber
18:37 Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 19:24:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahiplendiği kediyi sırt çantasında gezdiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]