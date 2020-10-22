Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor - Son Dakika

Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor

22.10.2020 10:14
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor, System.String[]

TRABZON'da yaşayan Pakize Aksu (56), sokakta bulup sahiplenerek 'Kukuli' adını verdiği köpeğini, bir an olsun yanından ayırmıyor.

TRABZON'da yaşayan Pakize Aksu (56), sokakta bulup sahiplenerek 'Kukuli' adını verdiği köpeğini, bir an olsun yanından ayırmıyor. Hayvan sevgisiyle çevresinde övgü kazanan Aksu, battaniyeye sarıp sırtında taşıdığı Kukuli'yle minibüse biniyor, kent merkezinde de alışverişe çıkıyor. Sevimli köpeği görüp gülümseyenler o anları cep telefonu ile görüntülüyor.

Pelitli Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan Pakize Aksu, 9 ay önce sokakta rastladığı köpeği sahiplenerek, beslediği 'Sasha' adlı köpeğine arkadaş etti. Yaşamını hayvanlara adayan Aksu, sahiplenip 'Kukuli' adını verdiği köpeğiyle yakından ilgileniyor. Günün büyük bölümünü köpeklerini besleyerek geçiren Aksu, arasında bağ oluşan Kukuli'yi, kucağında sallayıp, ninni söyleyerek uyutuyor. Aksu, biran olsun yanından ayırmadığı Kukuli'yi, ev dışında bir yere gittiğinde de battaniyeye sarıp sırtında taşıyor. Hayvan sevgisiyle çevresinde övgü kazanan Aksu, sırtında taşıdığı Kukuli'yle, minibüse biniyor, kent merkezinde alışverişe çıkıyor. Sevimli köpeği sokakta görüp gülümseyenler ise cep telefonuna sarılıp, bu anları fotoğraflıyor. Sahibinin sırtından inmek istemeyen köpeği gören kimi vatandaşlar da şaşkınlığını gizleyemiyor.'ONU MUTLU ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUM?Kukuli'yi sokakta bulduğunu ve bir an olsun yalnız bırakamadığını söyleyen Pakize Aksu, 'Kötü durumdaydı, aldık. Yıkadık, temizledik, sahiplendik. O da mutlu, biz de mutluyuz. Yalnız kalınca zor oluyor. Evde bırakıp bir yere gidemiyoruz. İşten çıktığım, izinli olduğum zamanlarda sırtıma alıp dolaşıyorum. Dışarıda battaniyeyle gezerken sıkıntı olmuyor. O da gezmek istiyor. Battaniyeyi görünce atlıyor. 'Al beni, gidelim' der gibi tavrı var. Sabaha kadar koynumda uyuyor. Bebek gibi kucağıma alıp sallıyorum. Türküler söyleyip uyutuyorum. Onu mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Alıp gezdiriyorum, hayatından mutlu? dedi.'HERKESİN İLGİSİ ÇEKİYOR?Köpeğini sırtında taşıdığı için insanların dikkatini çektiğini belirten Aksu, 'Dolmuşa biniyoruz, bir şey demiyorlar. Kimisi seviyor, kimi sevmiyor. Genel anlamda, herkesin ilgisini çekiyor. Arkamdan gülüyorlar. Hayvanlara işkence çektirmesinler. Tek dileğim bu' diye konuştu.'HELAL OLSUN'Pakize Aksu'nun köpeği Kukuli'yi sırtında taşıdığını gören kent sakini Aydın Kurt da, Bacımıza helal olsun, takdir etmek lazım. Küçük çocuk gibi bakıyor. Sarılmış ona. Çok enteresan bir şey. İlk defa görüyorum. O da küçük bebeler gibi onu annesi biliyor dedi. Ali Keman İnan isimli vatandaş da, daha önce benzer bir şey görmediğini kaydederek, Bence güzel. Hayvanları sevmek çok güzel ifadelerinde bulundu.'ÇOK DUYGULANDIM'

Kukuli'nin fotoğrafını çeken Ayten Soylu ise, Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Çok duygulandım. Hayvanları sevmeyen insanlar için örnek bir davranış dedi.


Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor
Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahiplendiği köpeği ?kukuli?yi sırtında gezdiriyor - Son Dakika

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