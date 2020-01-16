Sahiplendiği sokak kedisini sırt çantasında gezdiriyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sahiplendiği sokak kedisini sırt çantasında gezdiriyor - Son Dakika Magazin

Sahiplendiği sokak kedisini sırt çantasında gezdiriyor

6 saat önce

Tavşanlı ilçesinde tek başına yaşayan iş makinesi operatörü Mehmet Demiryılmaz, yılbaşı gecesi kapısına gelen sokak kedisini içeri aldı.

Sahiplendiği sokak kedisini sırt çantasında gezdiriyor, System.String[]

Tavşanlı ilçesinde tek başına yaşayan iş makinesi operatörü Mehmet Demiryılmaz, yılbaşı gecesi kapısına gelen sokak kedisini içeri aldı. Soğuk hava nedeniyle bakmak istediği kediye kısa sürede alışan Demiryılmaz, karne çıkartarak sokak hayvanını sahiplendi. Aşılarını ve bakımlarını yaptıran Demiryılmaz, soğuk havalarda dolaştırmak içinde özel çanta satın aldı.


İş dışında tüm zamanını kedisiyle geçirdiğini anlatan Mehmet Demiryılmaz, "Evde yalnız yaşıyordum. 2019 yılının son günü gecesi mesai için evden dışarı çıktığımda ayağıma bir şey çarptı. İlk anda korktum ve bir de baktım ki yavru bir kedi kapıdan girmiş. Henüz 5 veya 6 aylık olduğunu veterinerlerden öğrendiğim kedi yavrusuydu. Ben de bunu sokakta kalmasın diye karnesini çıkartıp sahiplendim. Aşılarını ve bakımlarını yaptım. En iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Duyarlı olup güzel bir örnek olabildiysem ne mutlu bana. İnşallah da herkes bizim gibi düşünüyordur. İşe gittiğim zaman kedi 8 saat evde yalnız kalıyor. İşten geldiğimde özel olarak aldığım çanta ile sokakta yanımda gezdiriyorum. Hem çarşıda işlerimi görüyorum hem de ona hava aldırıyorum" dedi.

Tavşanlı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:59 
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