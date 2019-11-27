Sahiplenilen köpek şikâyet konusu oldu

Eskişehir'de, sahiplendiği köpeğin onayı dışında başkasına verildiğini iddia eden vatandaş, polise şikayette bulundu.



Yenibağlar mahallesinde yaşayan E.G. (21), sahiplendiği köpeğini gezdirmek için eski sahibi olan S.A. (20)'a teslim ettiğini, fakat şahsın bir daha köpeği geri getirmediğini iddia ederek polise şikayette bulundu. S.A. ise köpeğin bilgisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından E.G.'ye verildiğini ve şuan köpeğin evinde olduğunu bir daha teslim etmeyeceğini anlattı. Polis şikayet üzerine inceme ve soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR