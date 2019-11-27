Son Dakika Haberleri: Sahiplenilen köpek şikâyet konusu oldu
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Sahiplenilen köpek şikâyet konusu oldu

6 saat önce

Eskişehir'de, sahiplendiği köpeğin onayı dışında başkasına verildiğini iddia eden vatandaş, polise şikayette bulundu.

Sahiplenilen köpek şikâyet konusu oldu, System.String[]

Eskişehir'de, sahiplendiği köpeğin onayı dışında başkasına verildiğini iddia eden vatandaş, polise şikayette bulundu.


Yenibağlar mahallesinde yaşayan E.G. (21), sahiplendiği köpeğini gezdirmek için eski sahibi olan S.A. (20)'a teslim ettiğini, fakat şahsın bir daha köpeği geri getirmediğini iddia ederek polise şikayette bulundu. S.A. ise köpeğin bilgisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından E.G.'ye verildiğini ve şuan köpeğin evinde olduğunu bir daha teslim etmeyeceğini anlattı. Polis şikayet üzerine inceme ve soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
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