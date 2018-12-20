Sahipleri 10 Gündür Midilli "Doru"Nun Peşinde

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir çiftlikten kaçan "Doru" adlı midilli, tüm uğraşlara rağmen yaklaşık 10 gündür yakalanamıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir çiftlikten kaçan "Doru" adlı midilli, tüm uğraşlara rağmen yaklaşık 10 gündür yakalanamıyor.



Çiftçilik yapan Mustafa Kurt'un, 4 yaşındaki oğlu Mehmet Hamit için çiftliğinde beslediği midilli, bekçinin barınağın kapısını açık bırakması üzerine kaçtı.



Kurt, midilliyi tüm uğraşlarına rağmen yakalayamayınca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin yetkililerinden yardım istedi.



Son olarak ormanlık alanda görülen midilinin uyuşturucu iğne atan tüfekle yakalanması için görevlendirilen veteriner sağlık teknisyeni Hakan Parlar, bölgedeki sis ve hayvanın sürekli hareket halinde olması dolayısıyla yaklaşık 3 saat uğraşmasına rağmen atış yapamadı.



Parlar, ileriki günlerde hava şartlarının uygun olması halinde tekrar Doru'yu yakalamaya çalışacak.



Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşındaki dişi midilliyi 4 yıl önce oğlu için aldığını, Doru'nun çok uysal bir hayvan olmasına rağmen yaklaşık 10 gün önce akşam üstü çiftlikten kaçtığını söyledi.



Yakalama girişimleri hüsranla sonuçlandı



Bakıcısının midilliyi yakalamak için çok sevdiği elma ve şeker göstererek çağırmasına rağmen hayvanın kaçmayı sürdürdüğünü anlatan Kurt, dağ, bayır, yağmur, çamur demeden hayvanı yakalamak için uğraştıklarını ancak Doru'nun her seferinde kaçmayı başardığını vurguladı.



Kurt, daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Köpek Yakalama Timi'nin yakalama girişimlerinin de hüsranla sonuçlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"10 gündür yakalayamıyoruz. Arkadaşlarla da çok uğraştık. Son olarak Hayvanat Bahçesi'nden yardım istedik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar, bir uzman görevlendirdiler. Oğlum her gün 'Atımı yakala baba, atımı istiyorum' diyor. Ben de o yüzden peşindeyim. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Doğada yırtıcı hayvanlar var, başına kötü şeyler gelmesinden de korkuyoruz. O nedenle yakalayıp evine getirmek istiyoruz."



"Mecburen havanın açılmasını bekleyeceğiz"



Veteriner sağlık teknisyeni Hakan Parlar da Mustafa Kurt'un kaçan midillisini yakalamaya çalıştığını ancak bölgede etkili olan kötü hava koşullarının işini zorlaştırdığını dile getirdi.



Bölgedeki sisin risk oluşturduğunu anlatan Parlar, şunları kaydetti:



"Uyuşturucu iğneyle vursak 300-500 metre gider düşer hayvan ama bulamayız. Bayıldığı zaman tekrar iğne yapıp ayıltmamız gerekiyor. Bulamazsak da hayvanın hayatı tehlikeye girer. Buraya araç da çıkamıyor, zor şartlar altındayız. Mecburen havanın açılmasını bekleyeceğiz. Buraya araçla gelip, vurup bayılttıktan sonra tekrar müdahale ederek ayıltmamız ve araca yükleyerek evine götürmemiz gerekiyor. Bu şartlar altında da hayatını 3-5 gün daha sürdürebilir. Hava soğuk, su ve yiyecek yok. Hayvan yaklaşmıyor da. 10 gündür dışarıda, ürkmüş, vahşileşmiş."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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