Sahipleri operasyonla gözaltına alındı, evde kalan köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Diyarbakır'da sahipleri operasyonla gözaltına alınan köpekler, pencereye çıktı. Pencereye çıkıp örtüye takılan köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı.



Diyarbakır'da güvenlik güçleri, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bir apartmanın son katında bulunan eve operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şahısların evde beslediği 4 köpek ise sahipsiz kaldı. Pencereye tırmanan köpeklerden biri örtüye takıldı. Havlama sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle köpeklerin bulunduğu yere çıkarak, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu pencereye takılan köpeği kurtardı. İtfaiye ekipleri evin içinden çıkardıkları 4 köpeği, sahiplerinin akrabalarına teslim etti. Kurtarma anında gözaltına alınan şahısların akrabalarından birinin köpeği öperek sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. - DİYARBAKIR