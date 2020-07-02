Sahipleri tarafından alınmayan 12 milyon değerindeki araçlar hurdaya döndü - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir yediemin otoparkındaki 7 yıldır alınmayan yaklaşık 12 milyon değerindeki 5 bin araç çürümeye terk edildi.

Yediemin işletmesi sahibi Mustafa Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahipleri tarafından alınmayan araçların çürümeye terk edildiğini söyledi.

Otoparklarında yabancı plakalı araçlarında bulunduğu anlatan Çalışkan, çalıntı, vergi ve kredi gibi borçları nedeniyle icralık olan araçların yediemin otoparkına getirildiğini belirtti.

Yetkililerden ricalarının hurdaya dönen araçların biran önce ekonomiye kazandırılmasını istediklerini ifade eden Çalışkan, "10 dönüm arazi üzerine kurulu 2 otoparkında 7 yıldan buyana çeşitli nedenler ile borçları yüzünden alınmayan 3 bin motosiklet, 300 otomobil, paletli 2 sondaj makinesi olmak üzere yaklaşık 5 bin aracın olduğunu ve satışından devletin kazançlı çıkacağını belirtmek istedim."dedi.

-"Şasi numarası değiştirilen lüks otomobillerde var"

Şu anda otoparklarında bulunan araçların değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğunu aktaran Çalışan, "Ayrıca, iç savaş öncesinde Bulgaristan, Romanya ve çeşitli ülkelerden illegal yollarla çalınan Suriye'ye geçirilen araçların daha sonra Türkiye'ye sokulmaya çalışıldığı sırada güvenlik güçlerince yakalanan şasi numarası değiştirilen aralarında lüks otomobillerinde olduğu 150 aracın da otoparklarında olduğunu ve sahipleri tarafından alınmadığını." vurguladı.

11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada zarar gören 25 aracında otoparklarında olduğunu hatırlatan Çalışkan, yetkilerden araçların ekonomiye kazandırılması için yardım beklediklerini sözlerine ekledi.