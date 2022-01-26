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Sahiplerini bekliyorlar! Kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de terk edilmişlerdi - Son Dakika

Sahiplerini bekliyorlar! Kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de terk edilmişlerdi

26.01.2022 08:08

İstanbul'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve tır gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı.

Kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de terk edilen araçlar alınmayı bekliyor

ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR

TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve tır gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı. Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü.

Kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de terk edilen araçlar alınmayı bekliyor

VALİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün sabah yaptığı duyuruda otoyollarda bırakılan araçların, sürücüleri tarafından gelinip alınması gerektiğini söylemişti.

Kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de terk edilen araçlar alınmayı bekliyor
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TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahiplerini bekliyorlar! Kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de terk edilmişlerdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahiplerini bekliyorlar! Kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de terk edilmişlerdi - Son Dakika
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