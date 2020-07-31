Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana tehlikeli anlar yaşattı..."Gel kurban olduğum" - Son Dakika

Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana tehlikeli anlar yaşattı..."Gel kurban olduğum"

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler; "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi.

İlçeye bağlı İldem mahallesinde kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, ortalığı birbirine kattı. Cadde aralarından geçen hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu. Melikgazi Belediyesi ekipleri de sakinleştirici iğne ile hayvanı yakalamaya çalışırken, vatandaşların ip halat ve zincirlerle yakalama çabası da sonuçsuz kaldı. Bahçelievler mahallesine kadar kaçan ve burada boş araziye giren dana, zaman zaman tehlikeli anlar da yaşattı. Vatandaşlar hayvanla konuşmaya çalışırken; "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi.

Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından kurbanlık dana yakalanırken, hazır bulunan kasap tarafından orada kesildi.