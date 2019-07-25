Son Dakika Haberleri: Sahiplerinin teslim almadığı araçlar yediemine devredildi
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Sahiplerinin teslim almadığı araçlar yediemine devredildi

2 saat önce

Avanos ilçesinde 13 yıla yakın zamandır trafikten çekilen, haciz ve icra nedeniyle üzerinde hak mahrumiyeti bulunan çok sayıda araç yediemine devredildi.

Sahiplerinin teslim almadığı araçlar yediemine devredildi, System.String[]
Avanos ilçesinde 13 yıla yakın zamandır trafikten çekilen, haciz ve icra nedeniyle üzerinde hak mahrumiyeti bulunan çok sayıda araç yediemine devredildi.
Trafik ve yol denetimleri esnasında emniyet ekiplerince durdurulan ve hukuki kanallarla el konulan araçlar yıllardır sahipleri tarafından teslim alınmayınca belediye garajı otomobil, kamyon, minibüs, tır gibi araçlarla doldu.
Avanos belediyesine ait iş ocakları garajında rehin tutulan araçların sayısının artmasından dolayı 16 araç yediemin deposuna devredildi.
Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli şef Engin Öztürk, uzun yıllar sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların çürümeye başladığını ve belediye garajında alan işgal ettiğini ifade ederek, bu nedenle yediemin firmasına devredildiğini söyledi.
Avanos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:49 Kaynak: AA
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