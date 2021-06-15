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Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilecek - Son Dakika

Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilecek

15.06.2021 15:24
Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilecek, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek ile Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil arasında imzalanan protokol ile sahipli kedi ve köpekler kimliklendirilecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek ile Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil arasında imzalanan protokol ile sahipli kedi ve köpekler kimliklendirilecek.

Düzce Tarım ve Orman il Müdürlüğü ile Veteriner Hekimler Odası arasında sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek için bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması amacıyla protokol imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin bu yıldan itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin ise 2022 yılından itibaren bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu olacak. Uygulama sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacak.

Uygulama şu şekilde olacak; "Yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde İl veya İlçe Müdürlüğüne veya yetkilendirilmiş serbest veteriner hekimlere başvuracak. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içinde, ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgileri en geç 15 gün içinde kaydedilecek. Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurulacak. Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek. Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecek. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını il/ilçe müdürlüklerine yapacak. Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak, el terminali aracılığı ile okunabilecek, bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminali ile okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkları kayıt altına alınacak. Mikroçip uygulaması Bakanlığımız bünyesinde çalışan veteriner hekimler veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri marifetiyle yapılabileceği gibi, imzalanan protokol kapsamında serbest veteriner hekimler tarafından da yapılabilecek." - DÜZCE

Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilecek
Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilecek

Necdet Çiçek, Veteriner, Tarım, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilecek - Son Dakika


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