Sahipli Köpeğin Zehirli İğneyle Öldürüldüğü İddiası
1 saat önce
BURSA'nın İznik ilçesi göl sahilinde ölü bulunan küpeli köpeğin zehirli iğneyle vurulduğu öne sürüldü.
BURSA'nın İznik
ilçesi göl sahilinde ölü bulunan küpeli köpeğin zehirli iğneyle vurulduğu öne sürüldü. Köpeğin sahibi Halime Korkmaz Alkara olaya tepki gösterdi.
İznik Sahil Yolu
üzerinde kulağında küpe olan ölü köpek bulundu. Köpeğin zehirli iğneyle vurularak telef edildiği öne sürüldü. Köpeğin sahibi Tarım ve Orman Bakanlığı Yaralı Hayvan Koruma Komiseri Halime Korkmaz Alkara, olaya tepki göstererek, "Köpeği sokaktan alıp sahiplendim. 2 senedir bakıyordum. Belediyeye götürdüm, aşıları yapıldı, kısırlaştırıldı, kulağına da küpe takıldı. 2 gündür kayıptı, her yerde onu arıyordum. Bugün de sahil yolunda kalabalığı görünce merak edip yaklaştım, köpeğimi gördüm. Telef olmuş. Bunu yapanlara yazıklar olsun. Bunu, yapanların yanına bırakmayacağım" dedi. - Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:11 Kaynak: DHA
Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi
3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti
Miğferle Ölüm Sanığı Astsubay, Fetö Üyeliğinden de Tutuklandı
Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu