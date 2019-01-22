Son Dakika Haberleri: Sahipli Köpeğin Zehirli İğneyle Öldürüldüğü İddiası

Sahipli Köpeğin Zehirli İğneyle Öldürüldüğü İddiası

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesi göl sahilinde ölü bulunan küpeli köpeğin zehirli iğneyle vurulduğu öne sürüldü.

Sahipli Köpeğin Zehirli İğneyle Öldürüldüğü İddiası, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesi göl sahilinde ölü bulunan küpeli köpeğin zehirli iğneyle vurulduğu öne sürüldü. Köpeğin sahibi Halime Korkmaz Alkara olaya tepki gösterdi.

İznik Sahil Yolu üzerinde kulağında küpe olan ölü köpek bulundu. Köpeğin zehirli iğneyle vurularak telef edildiği öne sürüldü. Köpeğin sahibi Tarım ve Orman Bakanlığı Yaralı Hayvan Koruma Komiseri Halime Korkmaz Alkara, olaya tepki göstererek, "Köpeği sokaktan alıp sahiplendim. 2 senedir bakıyordum. Belediyeye götürdüm, aşıları yapıldı, kısırlaştırıldı, kulağına da küpe takıldı. 2 gündür kayıptı, her yerde onu arıyordum. Bugün de sahil yolunda kalabalığı görünce merak edip yaklaştım, köpeğimi gördüm. Telef olmuş. Bunu yapanlara yazıklar olsun. Bunu, yapanların yanına bırakmayacağım" dedi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:11 Kaynak: DHA

Sahil Yolu, Bursa, İznik, Güncel
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