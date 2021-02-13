Sahipli köpek 3 çocuğu ısırdı...Çocuklardan biri kaçtı, 2'si tedavi altında - Son Dakika

Sahipli köpek 3 çocuğu ısırdı...Çocuklardan biri kaçtı, 2'si tedavi altında

SİVAS - Sivas'ta köpeğin ısırdığı 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı, 1 çocuk tedaviyi kabul etmeyerek kaçtı.

Edinilen bilgilere göre olay saat, 16.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi Aydoğan Aile Sağlığı Merkezi mevkiinde meydana geldi. Mahallede öğle saatlerinde 3 çocuğu sahipli bir köpek ısırdı. Bacağından ve elinden yaralanan 16 yaşındaki S.K. ve Ç.A. isimli iki çocuk, olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuklardan 1 tanesininse olayın paniğiyle tedavi kabul etmeyerek olay yerinden kaçtı. Çocukların, hastanede yapılacak kuduz aşısı sonrası evlerine gönderilecekleri öğrenildi. Öte yandan polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinden kaçan çocuğa ulaşmaya çalışıyor.