Sahipsiz 4 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika
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Sahipsiz 4 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

27.05.2022 14:50

Bingöl'de sahipsiz 4 köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de sahipsiz 4 köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

İnanlı Mahallesi Okul Sokak'ta evlerinin önündeki bahçeye giren Mustafa Yalçın, sahipsiz 4 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin kalçasından ve bacaklarından ısırdığı çocuk, sokaktan geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yakınlarınca Bingöl Devlet Hastanesine getirilen Yalçın, ilk müdahalenin ardından Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Yalçın'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Mustafa Yalçın, sitenin dışına çıktığı sırada köpek sesleri duyduğu anlatarak, "Koştum, sonra yanıma köpekler geldi, beni ısırdı. Dört köpek vardı." dedi.

Baba Nedim Yalçın da mahallelerinde daha önce de bir kız çocuğuna saldırıda bulunduğunu söyledi.

Bir vatandaşın çocuğunu kurtardığını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Çocuğum kanlar içerisinde kalıyor. Kanlar içerisinde arabayla acile getiriyorlar. Mahallemizde emniyetli bir şekilde dolaşamayacak mıyız? Hangi sokağa gidiyoruz, oradan buradan köpek çıkıyor. Benim hayvanlara karşı bir tepkim yok ama bunlara çözüm bulunsun."

Sahipsiz 4 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Sahipsiz 4 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Sahipsiz 4 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Sahipsiz 4 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahipsiz 4 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika


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