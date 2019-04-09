Sahipsiz 600 Köpeğin Bakımını Yapıyorlar

İzmir'de sokak hayvanları için bir araya gelerek dernek kuran farklı mesleklerden 20 gönüllü, ormana bırakılan 600 köpeğin bakımını yapıyor.

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de sokak hayvanları için bir araya gelerek dernek kuran farklı mesleklerden 20 gönüllü, ormana bırakılan 600 köpeğin bakımını yapıyor.



Buca Dayanışma Sahipsiz Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (Buca Day) üyeleri, İlçe Belediyesinin tahsis ettiği hurda parkında, haftanın 3 günü yemek atıkları, et suyu, ekmek, tavuk eti ile kemiklerinden "papara" ismini verdikleri mamayı hazırlıyor.



Yemeği kendi araçlarıyla Kaynaklar köyünde köpeklerin yaşadığı alanlara bırakan 20 gönüllü, besledikleri hayvanlardan tıbbi desteğe ihtiyacı olanların da bakımını gerçekleştiriyor.



Buca Day Başkanı Nuran Kapıdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3,5 yıl önce başıboş hayvanların bakımını üstlenmek için bir grup gönüllüyle yola çıktıklarını, farklı mesleklerden üyelerle yaklaşık bir ay önce de dernek kurduklarını söyledi.



Dernek üyelerinin iş çıkışı, hayvanları beslemek için bağışçılardan malzeme topladığını belirten Kapıdağ, gönüllülerin, ormana bırakılmış 600 köpeğin ihtiyaçlarını karşıladığını dile getirdi.



Kapıdağ, "Hafta içi beslemeyi gece saatlerinde yapıyoruz. Dernek üyelerimiz arasında polis, doktor, avukat, hemşire, hastane müdürü var. Herkesin hayata bakış açısı farklı ama önemli olan bu kadar insanın bir araya gelerek, sokaktaki kimsesiz hayvanlar için bir şey yapması." dedi.



Hayvanlarla ilgilenince çok mutlu olduğunu anlatan Kapıdağ, şunları kaydetti:



"Haftanın 3 günü onlar için yemek yaptığımız yere gelince mutlu oluyorum. Biliyorum ki o gün, o canlara hizmet edeceğim ve onların karnını doyuracağım. En mutlu olduğum zaman ise sahipsiz hayvanları beslemeye çıktığımız zaman. Mamalarını oraya döktüğümüzde, onların o yemekleri iştahla yediklerini, karınlarının doyduğunu gördüğümde tarif edilemez bir mutluluk yaşıyorum. Hayvanlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Onların karnı doyunca benim de karnım doyuyor. Daha çok sahipsiz hayvana bakabilmek istiyoruz ama bunun için desteğe ihtiyacımız var."



"Önceden köpeklerden korkardım"



Bir hastanede güvenlik amirliği yapan dernek üyesi Ebru Alkan da çalışmalara kısa süre önce başladığını ve hayatının değiştiğini söyledi.



Önceden, sevmesine rağmen köpeklerden korktuğunu dile getiren Alkan, "Artık onlara alıştım, kucağıma bile alabiliyorum. Hayvanlar ihtiyaçlarını bize iletemiyor. Buraya gelip onları beslemek ve sevmek insanın ruhunu doyuruyor, manevi yönden kendinizi huzurlu hissediyorsunuz." ifadelerini kullandı.



Hemşire Zeynep Olcay da hayvan sevgisi nedeniyle nöbet çıkışı dernek çalışmalarına katıldığını, görev yaptığı yerdeki yemek artıklarıyla hastane çevresinde bulunan kedi ve köpekleri beslediğini kaydetti.

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