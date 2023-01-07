Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın gidip pişkince para istedi - Son Dakika
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Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın gidip pişkince para istedi

07.01.2023 10:46
Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın gidip pişkince para istedi

Denizli'de sahipsiz boş araziye bina inşa edip senelerce kira toplandığı iddiasıyla gündeme gelen yaşlı kadın, kiracıların kapısına gidip, "Sana akıllı ol diyorum.

Denizli'de sahipsiz boş araziye bina inşa edip senelerce kira toplandığı iddiasıyla gündeme gelen yaşlı kadın, kiracıların kapısına gidip, "Sana akıllı ol diyorum. Paramı gününde öde ve bana sorun yaşatma" dedi.

Denizli'de kendisini maliye emeklisi olarak tanıtan Memnune K.'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki boş arazilere 2 ayrı iş yeri inşa edip senelerce kira tahsilatı yaptığı iddia edilmişti. Üçüncü iş yerini inşa ederken komşusuyla yaşadığı sınır tartışması sonucu, bina yaptığı arazilerin sahipsiz olduğu ortaya çıkan Memnune K., hiçbir şey yaşanmamış gibi gidip kiracısından bir an önce parasını ödemesini talep etti. Memnune K. ile 2 yıldır kendisine kira ödeyen ancak gerçek ortaya çıkınca kira ödemeyi bırakan işletme sahibi Akif Taşkıran arasında yaşananlar, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Sözde kiracısını 'akıllı ol' diye uyardı

Kiraya verdiği binaların hala kendisine ait olduğunu iddia eden Memnune K., para istemek için gittiği Akif Taşkıran'ın tapu ve ruhsat istediğine şu sözlerle karşılık verdi:

"Sana akıllı ol diyorum. Paramı gününde öde ve bana sorun yaşatma. Diğer kiracılara da uyma. Sen parayı hesabıma at. Ben de diğer kiracılara, senden parayı aldım diyeyim. Sen 3 bin 400 TL kira vereceksin, diğeri ise 7 bin TL kira yatıracak. Sen parayı yatır, en azından diğerlerinden ben de paramı alayım. Çünkü diğer kiracılar sen para vermediğin için bana kira parası vermiyor. Onlar şimdiye kadar paramı veriyorlardı. Tapu işini bana bırak. Tapu işini yapacağız. Ben zabıtaları halledeceğim. Ruhsat almak için benim paraları yatırmam gerekiyor. Tapu benim yapamayacağım bir şey değil. Buralar hepsi tapulu geçiyor. Benim eşim 26 senedir İngilizce öğretmenidir. Ben de 20 senedir maliyedeyim. Benim burada tapum var."

"Şimdi zabıta gelse bana 'buradan çıkın" dese ne yapacağım"

Kiracı olarak kaldığı yerin tapusu olmadığı için ruhsatı yetkililerden bir türlü çıkartamayan Akif Taşkıran, iş yerine para talep etmek için giden yaşlı kadına tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Bende parasal yönden sıkıntı yok. Şimdi zabıta gelse bana 'buradan çıkın' dese ne yapacağım. Ben sana şimdiye kadar hep kiramı verdim. Bana ruhsatı getir ben sana 10 aylık kira parasını peşin vereyim. Ruhsatı alayım ben ne kadar para çıkarsa vereyim. Ben 3-5 bin TL'nin peşinde değilim ve bu konuyu çözeceğim. Çünkü elimi kolumu bağladı. Çok basit bana tapunun fotokopisini internetten at. Gidip ruhsatını alayım hem sen hem de ben kurtulayım. Bana ada parseli veya tapuyu ver ki gidip ruhsatını çıkartayım. Senin burada yerin yok mu veya tapun yok mu? Varsa neden bana göstermiyorsun ya da internetten atmıyorsun." - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın, gidip bir de pişkince para istedi Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın, gidip bir de pişkince para istedi Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın gidip pişkince para istedi Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın gidip pişkince para istedi

Merkezefendi, Denizli, Akif, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın gidip pişkince para istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın gidip pişkince para istedi - Son Dakika
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