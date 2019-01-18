Sahipsiz At Arabasına Zabıta Müdahalesi
38 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde, karayolunda sürücüsüz ilerleyerek tehlike yaratan at arabasına zabıta müdahale etti.
Bursa'nın İznik ilçesinde, karayolunda sürücüsüz ilerleyerek tehlike yaratan at arabasına zabıta müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, İznik-Yenişehir kara yolunda sürücüsü olmadan ters yönde ilerleyen at arabasını gören otomobil sürücüleri, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen zabıta ekipleri, at arabasını durdurarak güvenli bir bölgede ağaca bağladı.
Atın sahibini bulmak için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:47 Kaynak: AA
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