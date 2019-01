Sahipsiz At Arabasına Zabıta Müdahalesi

Bursa'nın İznik ilçesinde, karayolunda sürücüsüz ilerleyerek tehlike yaratan at arabasına zabıta müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, İznik-Yenişehir kara yolunda sürücüsü olmadan ters yönde ilerleyen at arabasını gören otomobil sürücüleri, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen zabıta ekipleri, at arabasını durdurarak güvenli bir bölgede ağaca bağladı.



Atın sahibini bulmak için çalışma başlatıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

