Sahipsiz atlarla göl gezisine para cezası - Son Dakika

Sahipsiz atlarla göl gezisine para cezası

ANKARA'da Erdinç K.'nin, Eymir Gölü çevresinde çocukları gezdirerek ticari kazanç sağladığı 6 ata, uygunsuz şartlarda beslendiği gerekçesiyle el koyuldu. Doğada başıboş gezerken yakaladığı atları saatlerce güneşin altında bekletip, susuz bıraktığı belirlenen Erdinç K.'ye, TBMM'de yeni yasalaşan 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereği 3 bin TL ceza uygulandı.

Gölbaşı ilçesi Eymir Gölü kenarındaki Kümeevleri mevkisinde boş arazide 6 atın, sıcak altında iple taşa bağlanıp, susuz bekletildiğini gören hayvanseverler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Polis ile bölgeye giden ekipler, atların aşırı sıcakta aç ve susuz tutulduğunu, bazının sırtlarında, ayaklarında ve karın bölgelerinde yaraların bulunduğunu tespit etti. Hayvanseverler, atların açlıktan çöp konteynerlerini karıştırdığını ve bazen başıboş köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyledi. Hayvanseverler, atların Erdinç K. tarafından hafta sonları Eymir Gölü çevresinde özellikle çocukları gezdirmek için kullanıldığını ve bundan kazanç elde edildiğini belirtti. Bunun üzerine DKMP ekipleri, Erdinç K.'den hayvanların kendisine ait olduğuna dair belge ibraz etmesini istedi. Belge ibraz edemeyen Erdinç K.'nin atlarına; uygunsuz koşularda beslendiği ve bakımsız kaldıkları gerekçesiyle el koyuldu. Erdinç K.'ye, TBMM'de yeni yasalaşan 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereği hayvan başına 500 TL'den toplam 3 bin TL para cezası uygulandı. Eski yasaya göre, hayvan başına ceza 181 TL olarak ceza uygulanıyordu.

'BU ZULMÜN KARŞILIĞI 500 LİRA OLAMAZ'

DKMP ekiplerinin el koyma işlemine eşlik eden Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, duruma tepki gösterirken, "Ankara Eymir Gölü civarında piknik alanı olarak kullanılan alanda uygunsuz şartlarda çalıştırılan atların bulunduğu ihbarını aldık. Alana gittiğimizde atların güneşin altında, yaklaşık 1'er metre iple bağlanmış olarak önlerinde su ve yiyecek olmadan boş bir arazide bulunduğunu gördük. Bunun üzerine DKMP ekipleri ve emniyet ekipleri alana geldi ve atlara el koydular. Atların hemen hemen hepsinin üzerinde yaralar olduğu ve ruhsatsız olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Yeni çıkan yasada bu durumun karşılığı hayvan başı 500 lira ceza, maalesef bu cezalar caydırıcı olmuyor. Bu zulmün karşılığı 500 lira olamaz" dedi.