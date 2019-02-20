Son Dakika Haberleri: Sahipsiz Gezinen Atlar Görenleri Şaşırttı

Sahipsiz Gezinen Atlar Görenleri Şaşırttı

1 saat önce

Osmaniye kent merkezinde, yol ortasında sahipsiz gezinen at ile yavrusu, şaşkınlığa neden oldu.

Sahipsiz Gezinen Atlar Görenleri Şaşırttı, System.String[]
Osmaniye kent merkezinde, yol ortasında sahipsiz gezinen at ile yavrusu, şaşkınlığa neden oldu.

Cevdet Sunay ile Palalı Süleyman Caddesi'nin kesiştiği kavşakta sabah saatlerinde başıboş gezen at ile yavrusu, görenleri şaşırttı. Araç sürücüleri, yolun ortasında ilerleyen at ve yavrusuna yol verirken, hayvanları rahatsız etmemek için korna bile çalmadı. Palalı Süleyman Caddesi üzerinden Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ne dönen atlar, bu istikamette yollarına devam etti.

Vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:33 Kaynak: DHA

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