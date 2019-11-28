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Sahipsiz hayvanlar için yeni çalışma yolda

6 saat önce

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yaklaşan kış ayları öncesinde sokakta yaşayan kedi, köpek, kuş vb. hayvanlar için beslenme üniteleri üretmeye başladı.

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Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yaklaşan kış ayları öncesinde sokakta yaşayan kedi, köpek, kuş vb. hayvanlar için beslenme üniteleri üretmeye başladı.


Düzce Belediyesi sokak hayvanları için önemli bir çalışmaya imza atıyor. Hayvan severler ve vatandaşlarla yapılan görüşmeler sonucunda sokak hayvanlarının hastalıklar ve açlık sebebiyle saldırgan tavırlar sergiledikleri konusunda fikir birliğine varılırken Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde rehabilite edilen küpeli hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için girişim yapıldı. Veteriner İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ortak çalışması ile şantiyede üretimi yapılan Sokak Hayvanları Besleme Noktaları şehrin belli noktalarına yerleştirilecek.


Vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda yer belirleme işlemi yapılacağını aktaran Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Belediyemiz kendi imkanları ile Destek hizmetler şantiyesinde bizim kontrolümüz altında mama kapları üretiyor. Bunu dışarıdan almıyor, kendi imkanları ile yapıyor. Bunun aylık belli bir limiti var. İlimizde belli olan bazı beslenme odakları var, oraya yerleştirmeyi düşünüyoruz. Özellikle beslenme konusunda hayvan severlerin gösterdiği noktaları daha çok dikkate alıyoruz. Önümüz kış, hayvanlarımızın aç kalmaması için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışma sürekli olarak devam edecek inşallah." - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
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