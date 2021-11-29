Üye Girişi
Sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu - Son Dakika

Sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu

29.11.2021 13:11

Sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu Sivas Belediyesi 'Kalbimiz sokakta atıyor' sloganıyla bünyesinde hizmet veren hayvan barınağı, sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu sağlıyor Sivas Belediyesi 'Kalbimiz sokakta atıyor' sloganıyla bünyesinde hizmet veren hayvan barınağı,...

Sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu

Sivas Belediyesi 'Kalbimiz sokakta atıyor' sloganıyla bünyesinde hizmet veren hayvan barınağı, sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu sağlıyor

SİVAS - Sivas Belediyesi 'Kalbimiz sokakta atıyor' sloganıyla bünyesinde hizmet veren hayvan barınağı, sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu sağlıyor.

Sivas Belediyesi tarafından Seyfebeli mevkisin de yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor. 22 dönüm arazi üzerine kurulu barınak şuanda, bin 71 adet sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor. Barınaktaki özel kulübelerde, kışın ısıtma yazın ise soğutma sistemleri aktif hale gelerek hayvanları 5 yıldızlı otelleri andırmayacak konfora ulaştırıyor. Aynı zamanda barınakta bulunan hayvanların tıbbi takipleri ve tedavileri de en iyi şekilde yapılıyor.

"Yazın serin, kışın sıcak"

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, barınakta yaz ve kış aylarında ayrı olarak ısıtma ve soğutma sisteminin bulunduğunu söyleyerek, "Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak idare ettiğimiz bu hayvan barınağı, içerisinde ki hayvanların konforuna önem ve hassasiyet gösteren bir barınak. Şuan bu barınakta bin 71 tane sahipsiz hayvanımızı misafir ediyoruz. Kendi kulübeleri, ortak yaşam alanları, besleme ve sulama alanları olan, hayvanların tıbbı takiplerini gerçekleştirdiğimiz bir barınak burası. Bölgede ve Sivas çevresinde ki en konforlu barınaklardan biri, kafeslerimizin içerisinde hayvanların müstakil olarak bire bir kullanabildiği ve ortak kullandıkları bahçeli bir mimarisi var. Bu tek tek ve ortak yaşadıkları yerlerde kışın ısıtma yazında soğutmak için belli teknolojiler kullanılmış. Kış aylarının başlamasıyla birlikte ısıtma işlemlerimiz başlayacak. Yaz ayları geldiğinde de yine orada kullanılan tesisatla hayvanların serinlenmesi için yaz ve kış hayvanların daha konforlu bir ortamda misafir edebilmemiz için bu teknolojileri Sivas Belediyesi Hayvan Barınağında kullanıyoruz" dedi.

"5 yıldızlı otel konforunda"

Belediye Başkan Yardımcısı Duman, hayvan barınağının adeta 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu söyleyerek, "Sivas Belediyesi olarak sadece bu barınakta olan hayvanlar için değil Sivas'ın genelinde bulunan hayvanlar için faaliyetler yürütüyoruz. Bu barınakta herhangi bir eksiğimiz yoktur. Hem tıbbi tedavilerini takip ettiğimiz hem misafir etmede hem yemleme ve sulamada her hangi bir sorun yaşamıyoruz. Bunun haricinde barınağın dışında da olan sokak hayvanlarımız var bunlarda kendi doğal yaşam ortamlarında beslemeye devam ediyoruz. Sivas Belediyesi olarak kış aylarında bütün sloganımız, kalbimiz sokakta atıyor. Sivas kış aylarını çok zor geçiren bir şehir, hava sıcaklıklarının eksi 30-40' a kadar düştüğü dönemlere de şahit olduk. Bu hayvanların daha konforlu olabilmeleri için dışarda da mağdur olmamaları için Sivas Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sahipsiz ve başıboş hayvanların hepsini buraya getirip, tedavilerini yapıyoruz. Eğer bakıma muhtaç görürsek bu barınaklarda misafir ediyoruz. Her birisinin ayrı ayrı kulübesinin bulunduğu kendi emsalleriyle birlikte ortak bahçesinde yaşayabildiği günlük düzenli yemeklerini ve suları alabildikleri, tıbbı tedavilerini takip edebildiğimiz bir yer. Otel olarak nitelendirilirse gerçekten beş yıldızlı bir otel konforunda, burada yaşayabilmeleri için veteriner işleri müdürlüğümüzde ki personellerle hassasiyetli bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

Sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu
Sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu
Sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu
Sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu

Sivas Belediyesi, Veteriner, Sivas, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a 13:24 Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Bu Trabzonspor'u durdurmak zor! Süper Lig tarihine geçtiler 13:23 Bu Trabzonspor'u durdurmak zor! Süper Lig tarihine geçtiler 13:20 "Kırmızı Işık, Yeşil Işık"taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş!
Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor 12:56 Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! 11:56 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü 10:37 Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde

Son Dakika Haberleri
13:23 Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!
13:22 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı
13:20 "Kırmızı Işık, Yeşil Işık"taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş!
13:02 Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu
12:56 Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor
12:28 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
Yargıtay'dan emsal karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan emsal karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:30
İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı         
13:23
Çek Cumhurbaşkanı Zeman, korona nedeniyle girdiği şeffaf küp içinden başbakan atadı Çek Cumhurbaşkanı Zeman, korona nedeniyle girdiği şeffaf küp içinden başbakan atadı         
13:21
Sol partilerin üçüncü ittifak görüşmelerinde kriz! HDP'ye resti çektiler Sol partilerin üçüncü ittifak görüşmelerinde kriz! HDP'ye resti çektiler         
13:09
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı         
12:01
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 13:34:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sahipsiz hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement