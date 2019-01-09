Sahipsiz Hayvanlara Belediyeden Yardım Eli

Ferizli Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının etkisi altına giren Ferizli'de sokak hayvanlarına yardım elini uzattı. Kar yağışı ve şiddetli soğukların başlaması ile birlikte harekete geçen belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, ilçe genelinde çeşitli noktalara kuru yiyecek bıraktı.

Sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatan ekipler, yol boyunca karşılaştıkları hayvanlarla yakından ilgilendi.

Belediye ekipleri yaptığı açıklamada, "aç kalan hayvanlara sahip çıkmak bir insanlık görevimizdir. Amacımız özellikle kış mevsiminde sahipsiz hayvanların sağlıklı bir yaşam sürdürmesi ve aç kalmamalarıdır," ifadesinde bulundular.