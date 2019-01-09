Sahipsiz Hayvanlara Belediyeden Yardım Eli
51 dakika önce
Ferizli Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı Ferizli'de yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanlar için çeşitli yerlere yiyecek bıraktı.
Ferizli Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının etkisi altına giren Ferizli'de sokak hayvanlarına yardım elini uzattı. Kar yağışı ve şiddetli soğukların başlaması ile birlikte harekete geçen belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, ilçe genelinde çeşitli noktalara kuru yiyecek bıraktı.
Sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatan ekipler, yol boyunca karşılaştıkları hayvanlarla yakından ilgilendi.
Belediye ekipleri yaptığı açıklamada, "aç kalan hayvanlara sahip çıkmak bir insanlık görevimizdir. Amacımız özellikle kış mevsiminde sahipsiz hayvanların sağlıklı bir yaşam sürdürmesi ve aç kalmamalarıdır," ifadesinde bulundular.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:17 Kaynak: Bültenler
Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller
Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu