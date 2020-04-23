Sahipsiz hayvanlara gönüllü olarak şifa dağıtıyorlar - Son Dakika
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Sahipsiz hayvanlara gönüllü olarak şifa dağıtıyorlar

7 saat önce

Balıkesir'de gönüllü veterinerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren sahipsiz hayvanların bakımı ve sağlığı ile ilgileniyor.

Balıkesir'de gönüllü veterinerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren sahipsiz hayvanların bakımı ve sağlığı ile ilgileniyor.

Balıkesir Veteriner Hekimler Odası üyesi veterinerler, sokaktaki hayvanlara yardım eli uzatmak için harekete geçti.

Vatandaşların "evde kal" çağrısına büyük oranda uyduğu kentte, sahipsiz hayvanların beslenmesi belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor. Hayvanların sağlıkla ilgili kontrol ve tedavileri ise gönüllü veterinerlerce yapılıyor.

Hayvan dostları, rastladıkları ve hayvanseverlerce bildirilen ya da getirilen sahipsiz hayvanlara özel ilgi gösteriyor. Onların genel kontrollerini yapan veterinerler, ihtiyaç duydukları bakım ve tedaviyi de uyguluyor.

- "Canlarına can katmaya çalışıyoruz"

Balıkesir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüdayi Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların bakımının Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendiğini, ilave tedbirlerle bu sıkıntıların aşılmaya çalışıldığını anlattı.

Sokaktaki hayvanların yiyecek ve su ihtiyaçlarının belediyeler ve hayvanseverler tarafından karşılandığını belirten Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bu süreçte sahipsiz hayvanlarımızla ilgili eğer bir tedavi söz konusu olursa hem belediyelerimizin ilgili barınakları hem de serbest çalışan veteriner hekimlerimize ulaşıldığı zaman elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Bu süreçte bize intikal eden vakalar vardı, biz de onların canlarına can katmaya çalışıyoruz. Tedavi süreçlerini yönetmeye çalışıyoruz. Bütün ilçelerimizde bu faaliyetlerimiz, 300 gönüllü veterinerimiz ile kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hayvanlarımız can taşıyor ve onlara da dokunmak gerekiyor."

"Bu süreçte daha duyarlı olmalıyız"

Veteriner Hekim Aydın Kurucuoğlu da hayvanların bakımları ve sağlık kontrollerinin önemine vurgu yaparak, salgın nedeniyle hayvanların ihmal edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kurucuoğlu, "Bu dönemler sahipsiz hayvanlara karşı daha hassas davranmamız gereken dönemlerdir. Bu süreçte sahipsiz hayvanlara daha duyarlı olmalıyız. Sahipsiz hayvanlarımız için hem maddi hem de manevi olarak elimizden gelenin biraz daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda hem belediyelerle hem de yerel yönetimlerle iş birliği içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sahipsiz hayvanlara gönüllü olarak şifa dağıtıyorlar

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:49 Kaynak: AA

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