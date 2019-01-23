Sahipsiz Hayvanları 30 Yıldır Besliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Şenay Uçak, 30 yıldır düzenli olarak her sabah sahipsiz kedi ve köpeklerin yanı sıra martı ve güvercin gibi hayvanları elleriyle besliyor.

FİKRET KAVĞALI - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Şenay Uçak, 30 yıldır düzenli olarak her sabah sahipsiz kedi ve köpeklerin yanı sıra martı ve güvercin gibi hayvanları elleriyle besliyor.



Sabahın ilk ışıklarıyla Barbaros Mahallesi'ndeki evinden çıkan Uçak, kentin cadde ve sokaklarındaki çöplerden topladığı ve pazar arabası ile taşıdığı ekmek ve yiyeceklerle "çocuklarım" dediği sokak hayvanlarını doyuruyor.



Çevresinde sahipsiz hayvanların "Şenay annesi" olarak tanınan Uçak, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dünyaya geldiğini söyledi.



Hayvanlara yem vermeyi çok sevdiğini belirten Uçak, "Sabahın ilk ışıklarıyla evden çıkıyorum. Yazın daha erken çıkıyorum. Yağmur yağdığı zaman da çıkıyorum. Martılar, güvercinler, kediler, köpekler ve ördeklere yem veriyorum. Sahil kenarındaki martı ve balıklara ekmekleri dağıtıyorum. Güvercinlere ekmekleri ıslatıp veriyorum." diye konuştu.



Sokak ve caddelere atılan bayat ekmekleri toplayarak Allah'a ve hayvanlara hizmet ettiğini vurgulayan Uçak, severek yaptığı için bu işi yapmanın hiç zor olmadığını dile getirdi.



Kendisine bu imkanı verdiği için yatıp kalkıp Allah'a şükrettiğini aktaran Uçak, "Bundan yıllar önce aşırı kilo aldığımdan dolayı yürüyüşe başlamıştım. Yürüyüş esnasında hayvanlara ilk önce evdeki ekmekleri götürmeye başlamıştım. Baktım ki hayvanlar aç kalıyor yoldan ve sokaklardan toplamaya başladım. Topladığım ekmekleri hayvanlara götürüyorum. Beni bilen insanlar da bayat ekmekleri evin pencerelerine asıyor, ben de oralardan alıyorum." ifadelerini kullandı.





Bunları yaparken çok büyük mutluluk yaşadığını ve içinin huzurla dolduğunu vurgulayan Uçak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:



"Beni güvercinler, martılar, kediler ve köpekler hatta balıklar tanıyor. Hayvanlar beni bekliyor. Balıklar, güvercinler, martılar ve ördekler beni görünce geliyorlar, bundan büyük bir mutluluk olur mu. Onlar benim çocuklarım gibi oldular, beni görünce seviniyorlar. Atılan bir nimeti alıp değerlendiriyorum. CenabıAllah'ı ve hayvanları sevdiğim için bunları yapıyorum. Allah ömür verdiği müddetçe yapacağım. Çöpe giden nimeti toplayıp hayvanlara veriyorum."



Daha önce ekmekleri poşette taşıdığını ama yaşlanınca pazar arabasıyla çıkmaya başladığını ifade eden Uçak, çevresindeki herkese yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.



Kedilere de mama verdiğini dile getiren Uçak, gücü yettiğince kimsesiz hayvanları beslemeye devam edeceğini vurguladı.

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