Sahipsiz hayvanları zabıtalar besledi - Son Dakika

Silivri'de zabıta ekipleri köpek ve güvercinleri besledi

Uğur Samet AVCI/ - SİLİVRİ'DE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ AÇ KALAN HAYVANLAR ZABITA EKİPLERİNCE YİYECEK VE SU VERİLEREK BESLENİLDİ.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 3 Günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Silivri Belediyesi Zabıta Ekipleri Sahil Kordon boyun'daki aç kalan Köpek ve Güvercinlere yiyecek ve su vererek beslediler. Ayrıca, koronavirüsle mücadele kapsamında Silivri sahilleri, cadde ve sokaklar sessizlik hakim oldu.