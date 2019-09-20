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Sahipsiz hayvanların bakımını yapıyorlar

1 saat önce

Sahipsiz hayvanların bakımını yapıyorlarMERSİN'in Silifke İlçesi'nde yaşayan Saadet Sayın ve Füsun Sandal, çevrelerinde buldukları bakıma muhtaç, yaralı ve hasta hayvanların bakımını üstleniyor.

Sahipsiz hayvanların bakımını yapıyorlar

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde yaşayan Saadet Sayın ve Füsun Sandal, çevrelerinde buldukları bakıma muhtaç, yaralı ve hasta hayvanların bakımını üstleniyor. Hayatlarını kimsesiz hayvanların bakım ve tedavilerine adayan iki hayvansever, buldukları yaralı ve hasta hayvanları her gün 120 kilometre yol kat ederek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevi'ne getiriyor.

Kurdukları 45 kişiden oluşan Kimsesiz Canlar Derneği üyeleri ile sokakta buldukları hasta, yavru ve yaralı hayvanların bakımını üstlenen Saadet Sayın ve Füsun Sandal, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin daimi işbirlikçileri oldu. Bugüne kadar yardıma muhtaç binlerce sokak hayvanının tedavisini gerçekleştiren ikili, ömürlerinin, geri kalanını da kendi deyimleriyle 'kimsesiz canlara' adamaya kararlı.

Çoğunluğu acil vaka olarak buldukları yaralı sokak hayvanlarını araçlarıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getiren ikili, yaralı hayvanlara acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilmek için yıllar sonra üniversite sınavına girerek 'Laborant ve Veteriner Teknikerliği' bölümü öğrencisi oldu. Üniversite eğitimlerinde öğrendikleri bilgileri de yaralı hayvanların sağlığına kavuşması için uygulamaya başlayan Füsun Sandal ve Saadet Sayın'a Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerleri de destek veriyor. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde yapılan operasyonlara da gözlemci olarak katılan ikili, acil vaka durumlarında dikkat edilecek hususlar konusunda bilgileniyor.

Sahipsiz hayvanların bakımını yapıyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke, Sandal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:10 Kaynak: DHA
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