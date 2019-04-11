Diyarbakır
'da "Sahipsiz hayvanların sorunları ve çözüm yolları" çalıştayı düzenlendi. Dicle Üniversitesi
Kültür ve Kongre Merkezi'nde konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, sahipsiz hayvanları sorunun çözümünün zorunluluk olduğunu söyledi.
Osmanlı döneminde hayvanların sorunlarını çözen ve onlara destek olan vakıfların kurulduğunu anımsatan Gül, şöyle konuştu:
"Bu vakıflar yaban hayvanları ve sahipsiz hayvanlar için ekipler kurmuşlar. O hayvanlar için yiyecek ve barınak alanları düzenlemişlerdir. Ayrıca hasta hayvanların tedavisi için de hastane kurmuşlardır. Dünya da ilk hayvan hastanesi ülkemizde kurulmuştur. Üniversitemizde ülkemizin yedinci Yaban
Hayvanı Rehabilitasyon Merkezini kurduk. İnşallah bir kaç ay içinde onun açılışını yapacağız ve hizmete sokacağız."
Dicle üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın
Ketani ise hayvanların da can taşıdıklarının bilinmesinin çok önemli olduğunu aktardı.
Hayvanlara yönelik şiddete dikkat çeken Ketani, "Etkili yaptırımlar olmadığı için şiddetlerin devam ettiğini görmekteyiz. Beklentimiz hayvanlara uygulanan şiddete karşılık daha kuvvetli yaptırımların uygulanmasını umuyoruz." dedi.