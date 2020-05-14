Sahipsiz kalan çakal ve tilki yavrularına köpek sahip çıktı - Son Dakika
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Sahipsiz kalan çakal ve tilki yavrularına köpek sahip çıktı

7 saat önce

Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çatalca ormanlarında bulduğu 4 çakal ve 2 tilki yavrusuna henüz 1 hafta önce doğum yapan köpek sahip çıktı.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çatalca ormanlarında bulduğu 4 çakal ve 2 tilki yavrusuna henüz 1 hafta önce doğum yapan köpek sahip çıktı. Kendi yavrularından ayırmayan tatlı köpeğin tilki ve çakalları emzirme anı ise izleyenleri gülümsetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, sahipsiz bırakılan yaban hayvanları koruyup gözlemeye devam ediyor. Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi'nde 60 türde 450 çeşit hayvanın bulunduğu alanda ilginç görüntüler kayda geçti. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çatalca ormanlarında bulduğu 4 çakal ve 2 tilki yavrusuna 1 hafta önce doğum yapan köpek sahip çıktı. Adeta kendi yavrularından ayırmayarak toplamda 12 yavruyu besleyen köpek ise izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

"ADETA BİR ANNE GİBİ KÖPEĞİMİZ ÇAKAL VE TİLKİ YAVRULARINA KOL KANAT GEREREK ONLARI EMZİRDİ"

60 türde 450 çeşit hayvanların bulunduğu alanda daha önce farklı türlerin birbirini beslemesi olayına şahit olduklarını aktaran Park of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, "Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak alanımızda rehabilite edilen canlılar mevcut. Burada yetkili kurumlarca tarafımıza getirilen sahipsiz bazı canlılarda olabiliyor. Çakal ve tilki yavruları da sahipsiz gelen canlılardan bir kısmı oluyor. Şu anda dünyada ilklere imza atabilecek diyeceğimiz görüntülere şahit olduk. Bir köpeğimiz 1 hafta önce doğum yapmıştı, 4 yavru dünyaya getirdi. Aynı zamanda sahipsiz bir şekilde Çatalca ormanlarında Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce bulunan çakal ve tilki yavrularına yeni doğum yapan köpeğimizin onları sahiplendiğini gördük. Bu durumda şaşkınlığımızı gizleyemedik. Adeta bir anne gibi köpeğimiz çakal yavrularına ve tilki yavrularına kol kanat gererek onları emzirerek onları sahiplendi. Burada bunun gibi birçok olaya şahit oluyoruz. Yine bir keçinin yeni doğan ve annesinin reddettiği yavru ala geyiği sahiplenmesi gibi. Farklı farklı görüntülere şahit olduğumuz bir hayvanat bahçesi diyebiliriz. 60 türde 450 çeşit hayvan dostlarımızı barındıran aynı zamanda hem çocuklar için eğitim alanları, piknik alanları ve buna benzer faaliyet alanlarını da içerisinde barındıran bir tesis" şeklinde konuştu.

"BİR KÖPEĞİN FARKLI BİR TÜR OLAN ÇAKAL YAVRULARINI EMZİRMESİ İSTİSNAİ BİR DURUM"

Köpeğin doğal yaşam içerisinde çakal ve tilkileri emzirmesinin mümkün olmadığını bu durumun dünya üzerinde istisna olduğunu belirten Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi'nde görevli Veteriner İzzettin Sürmeli, "Yaban hayatında normal koşullar altında farklı 2 türün bir arada barınma lüksü yok. Bu doğrultuda elimizden geldiğince mevcut yardımcı ekibimizle beraber bir köpeğin farklı bir tür olan çakal yavrularını emzirmesi istisnai bir durumdur. Doğal yaşam içerisinde olmayacak bir durumdur. Farklı türde köken itibariyle aynı tür olmaları münasebetiyle eş değer olması açısından annenin içgüdüsel olarak kabullenmesi, yavrularında anne olarak algılamaları istisnai bir durumdur. Belki dünyada nadir görülecek durumlardan bir tanesidir. Buda bizi mutlu etmektedir. Annenin kendi yavruları ile beraber toplam 12 yavruyu emziriyor. Bunlardan 4'ü çakal yavrusu, 2 tilki yavrusu, 6 köpek yavrusu var" ifadelerini kullandı.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Sahipsiz kalan çakal ve tilki yavrularına köpek sahip çıktı

Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:05 Kaynak: İHA


Son Dakika

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