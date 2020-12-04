Sahipsiz kalan hazan güzelliği görenleri cezbediyor - Son Dakika

Sahipsiz kalan hazan güzelliği görenleri cezbediyor

04.12.2020 19:40

Sahipsiz kalan hazan güzelliği görenleri cezbediyor Korona virüs nedeniyle öğrencilerine uzaktan eğitim üzerinden eğitimlerine devam eden PAÜ sonbahar renklerine büründü.

Sahipsiz kalan hazan güzelliği görenleri cezbediyor

DENİZLİ - Korona virüs nedeniyle öğrencilerine uzaktan eğitim üzerinden eğitimlerine devam eden PAÜ sonbahar renklerine büründü. PAÜ kampüsünde sahipsiz kalan hazan güzelliği görenleri cezbediyor.

Dünya'da yaklaşık 65 milyon insana bulaşan korona virüs salgını nedeniyle yurt genelinde eğitim kurumları tedbirler kapsamında uzaktan eğitim vermeye başladı. Pamukkale Üniversitesi sonbaharın gelmesiyle sarı ve turuncuya çalan renklere büründü. Üniversiteyi saran hazan güzelliği görenleri cezbetti. PAÜ kampüsü sararmış ve yerlere dökülen yapraklar ile kartpostallık görüntüler bu yıl sahipsiz kaldı. Kampüs içerisinde her yıl bu mevsimde öğrencilerin fotoğraf çekinerek eşlik ettiği güzellik, öğrencilerin yokluğunda tatsız kaldı. Kentte yaşayan bazı öğrenciler hala kampüse giriş yaparak bu güzelliğinin tadını çıkartıyorsa da onlar da diğer arkadaşların eksikliğini hissediyor.

"Herkes bu sonbahar görüntülerinden mahrum kalıyor"

Sonbahar güzelliğinin tadını çıkartmak için geldiğini belirten PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde okuyan Mehmet Yılmaz, "Pandemiden dolayı eğitimler uzaktan verilmeye başladı. Normalde arkadaşlarla birlikte burada sonbahar fotoğrafları çekiyorduk, güzel oluyordu. Pandemiden dolayı herkes bu sonbahar görüntülerinden mahrum kalıyor. Denizlili olduğum için bu anları ölümsüzleştirmek istedim, buranın tadını çıkarmak istedim. Güzel bir yer, farklı farklı çekimler yapıyorum. Burası insanı sakinleştiriyor" dedi.

Sahipsiz kalan hazan güzelliği görenleri cezbediyor
Sahipsiz kalan hazan güzelliği görenleri cezbediyor
Sahipsiz kalan hazan güzelliği görenleri cezbediyor
Sahipsiz kalan hazan güzelliği görenleri cezbediyor

Koronavirüs, Sonbahar, Denizli, Hazan, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sahipsiz kalan hazan güzelliği görenleri cezbediyor - Son Dakika


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