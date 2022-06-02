Sahipsiz köpeği sopayla yaralayan kişiye hapis cezası

Ataşehir'de sahipsiz köpeğe sopayla vurarak yaraladığı gerekçesiyle "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Kılıç ile tarafların avukatları katıldı.

Sanığın avukatı Karya Ege Demirel, müvekkilinin tavuklarına bir grup köpeğin saldırıldığını belirterek, tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla gerçekleştirilen eylemin, zorunluluk hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşam hakkının kutsal olduğunu ifade eden müdahil Belma Uzun'un avukatı Selda Bulut ise "Sokak hayvanlarının korunmaya ihtiyacı var. Verilecek karar toplum vicdanı açısından değerlidir. Adalete güveniyoruz." diyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Ceza gelirse seve seve öderim"

Son sözü sorulan sanık Hasan Kılıç da "Pişmanım, çok üzgünüm. Maksadım hayvana zarar vermek değildi. O anda şekerim yükseldi. Bütün cezalarımı ödedim. Başka bir ceza gelirse de seve seve öderim. Beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme, sanık Kılıç'ı "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, iki vatandaşın, sokakta düzenli olarak bakımını yaptıkları köpeğin, sanık Kılıç tarafından sopayla vurmak suretiyle ve kafasında kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı yönünde ihbarda bulunduğu aktarılıyor.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanık Hasan Kılıç'ın, tavuklarına ve kendisine saldırdığı için sopayla köpeğe vurduğunu söylediğini anlatılan iddianamede, köpeğin kafasında parçalı kemik kırığının oluştuğu kaydediliyor.

İddianamede, sanığın yeni çıkarılan "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.