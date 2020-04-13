Sahipsiz köpek suyunu zabıta elinden içti - Son Dakika

Sahipsiz köpek suyunu zabıta elinden içti
7 saat önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında Orhangazi ilçesinde açık alanda kurulan hafta pazarında görevli zabıta memuru sahipsiz köpeğe su içirirken görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Orhangazi ilçesinde açık alanda kurulan hafta pazarında görevli zabıta memuru sahipsiz köpeğe su içirirken görüntülendi.
Açık alanda kurulan hafta pazarında gezen sahipsiz köpeğin halsizliğini fark eden bir zabıta personeli elindeki su şişesine çeşmeden su doldurdu. Daha sonra da eliyle sahipsiz köpeğe su içirdi. Bu anlar başka bir zabıta personeli tarafından görüntülendi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:30 Kaynak: İHA
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