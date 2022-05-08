Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk için mevlit okutuldu - Son Dakika

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ölümünün 40. gününde mevlit okutuldu.

Küçük kızın Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki evinin önünde okutulan mevlide, Mahra'nın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Baba Murat Pınar, kızlarını kaybetmelerinin üzerinden 40 gün geçmesine rağmen acılarını ilk günkü gibi yaşadıklarını söyledi.

Mahra için mücadeleye devam ettiklerini belirten Pınar, "Aynı acıyı başkalarının da yaşamaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çalışmalarımızla ilgili önümüzdeki hafta açıklayacağımız bir husus daha var. Ondan sonra mücadelemiz daha da yoğun olacak. Sevenlerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Sadece evimizi değil, kızımın mezarını da sürekli ziyaret ediyorlar. Herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Küçük çocuk, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, 28 Mart'ta hayatını kaybetmişti.