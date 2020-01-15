Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de 6 yaşındaki Afganistan uyruklu Safiullah Nazary, evinin yakındaki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu yaralandı.

Gündoğdu Mahallesi'ndeki boş arazide yaklaşık 10 sahipsiz köpek Safiullah Nazary'e saldırdı.

Arazi yakınındaki Yener Yılmaz'ın müdahalesiyle köpekler dağıldı.

Nazary ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu öğrenilen Nazary'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Baba Necip Nazary (32) gazetecilere, Türkiye'ye 3 yıl önce 3 çocuğu ve eşiyle geldiğini, inşaat işçisi olarak çalıştığını söyledi.

Köpeklerin saldırısına uğrayan oğlunun çok korktuğunu anlatan Nazary, "Hava güzel olduğu için oğlum sokağa çıkıyor, sonra köpekler saldırıp yaralıyor. Çocuğum karla oynadığı sırada köpekler gelip saldırmış. Kafasında, bacaklarında ve sırtında yaraları var. İki defa ameliyat oldu. Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin. Sokak köpeklerinin toplanması gerekiyor. Oradaki lise öğrencileri de köpek korkusundan okula gidemiyor." diye konuştu.

Köpeklere müdahale eden Yener Yılmaz da çocuğun başında 15 kadar köpek gördüğünü ifade ederek, "Görmeseydim, köpekler çocuğu paramparça ederlerdi." dedi.