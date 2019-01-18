Son Dakika Haberleri: Sahipsiz Köpeklerin Yaşam Mücadelesi

Sahipsiz Köpeklerin Yaşam Mücadelesi

28 dakika önce

Konya'da, zorlu kış şartlarında çöplükte yiyecek bulmaya çalışan sahipsiz onlarca köpeğin yaşam mücadelesi görüntülendi.

Konya'da, zorlu kış şartlarında çöplükte yiyecek bulmaya çalışan sahipsiz onlarca köpeğin yaşam mücadelesi görüntülendi.

Ereğli ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan çöplük çevresinde yaşayan köpekler, hayvancılıkla uğraşan insanların getirdikleri atıklarla beslenmeye çalışıyor. Köpeklerin, çoğu deri ve kemikten ibaret hayvan leşlerini, açlık sebebiyle sıyırmaya çalışmaları dikkati çekiyor.

Çöplükte yiyeceğin bol olduğu mekanları güçlü köpeklerin zapt ettikleri görülürken, zayıf köpekler ise yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor.

Belediye ekiplerince yiyecek bırakılan yerlerde toplu şekilde yaşayan yavru köpeklerin birbirlerine sokularak ısınmaya çalışmaları, oynadıkları oyunlar insanın içini ısıtan görüntüler ortaya çıkarıyor.

Çetin kışın şartlarında tilki, kartal, şahin, karga, saksağan ve kerkenez gibi yabani hayvanlar da çöplükten yararlanmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Ereğli, Konya, Güncel
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