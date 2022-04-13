Sahipsiz köpeklerle ilgili "ihbar yağıyor" - Son Dakika
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Sahipsiz köpeklerle ilgili "ihbar yağıyor"

13.04.2022 11:47
Sahipsiz köpeklerle ilgili "ihbar yağıyor"

İstanbul'un 25 ilçesinde 15 ayda sahipsiz köpeklere ilişkin yapılan 18 bin 791 ihbarın 881'ini ısırma vakası oluşturuyor.

İstanbul'un 25 ilçesinde 15 ayda sahipsiz köpeklere ilişkin yapılan 18 bin 791 ihbarın 881'ini ısırma vakası oluşturuyor.

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin veterinerlik birimleri sahipsiz köpeklerle ilgili vatandaşlarca yapılan ihbarlara anında müdahale ediyor.

AA muhabirinin bu konudaki kayıtlarına ulaştığı İstanbul'un 25 ilçesinde 1 Ocak 2021-1 Nisan 2022 tarihlerinde sahipsiz köpeklere ilişkin 18 bin 791 ihbar geldi. Bu ihbarların 881'i "ısırma vakası" olarak kayıtlara geçti.

Köpek saldırılarına ilişkin kayıt tutan ilçelerde ilk sırada 140 ısırma vakası ile Arnavutköy, 103 vaka ile Esenyurt ikinci, 72 vaka ile Sarıyer ilk üçüncü sırada yer aldı.

Saldırı ihbarını değerlendiren ekipler, yakalayabildikleri ısıran köpeği 10 gün müşahedeye aldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmaların ardından rehabilite edilen köpekler, yine alındıkları bölgeye bırakıldı.

İstanbul'un 25 ilçesinde belediyelerin tuttuğu kayıtlara göre ihbar ve köpek ısırma vaka sayıları ise şöyle gerçekleşti:

İlçeİhbar sayısıIsırma sayısı
Arnavutköy2.002140
Ataşehir4.497-
Bağcılar-14
Bahçelievler-50
Başakşehir16624
Bayrampaşa40012
Beykoz2.16041
Beyoğlu83045
Büyükçekmece24051
Çatalca16755
Esenler486-
Esenyurt-103
Eyüpsultan2.586-
Fatih3.1089
Gaziosmanpaşa-65
Güngören-39
Kartal86220
Küçükçekmece-4
Sancaktepe-3
Sarıyer-72
Silivri-46
Sultangazi13728
Şile-9
Tuzla1.15035
Zeytinburnu-16
Toplam18.791881

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İstanbul, Hisarcık, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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