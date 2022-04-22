Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada - Son Dakika

Elazığ'da sahipsiz köpekten korkup kaçan çocuğa otomobilin çarpması ve diğer yayaların kaza geçirmekten son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarında Mustafa Paşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi'ndeki kaldırımda koştuğu esnada yan tarafta bulunan arsadan bir köpeğin havlayarak çocuğun üzerine gittiği görülüyor.

Görüntülerde köpekten korkarak caddenin karşı tarafına kaçmaya çalışan çocuğun yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu yaralanması, aynı yerde bulunan yaya grubunun da üzerlerine doğru gelen köpekten korkup kendilerini caddeye atmaları ve o esnada karşı yönden gelen aracın çarpmasından son anda kurtulmaları da yer alıyor.

Çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıyor.