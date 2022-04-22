Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada - Son Dakika
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Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada

22.04.2022 14:32

Elazığ'da sahipsiz köpekten korkup kaçan çocuğa otomobilin çarpması ve diğer yayaların kaza geçirmekten son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da sahipsiz köpekten korkup kaçan çocuğa otomobilin çarpması ve diğer yayaların kaza geçirmekten son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarında Mustafa Paşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi'ndeki kaldırımda koştuğu esnada yan tarafta bulunan arsadan bir köpeğin havlayarak çocuğun üzerine gittiği görülüyor.

Görüntülerde köpekten korkarak caddenin karşı tarafına kaçmaya çalışan çocuğun yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu yaralanması, aynı yerde bulunan yaya grubunun da üzerlerine doğru gelen köpekten korkup kendilerini caddeye atmaları ve o esnada karşı yönden gelen aracın çarpmasından son anda kurtulmaları da yer alıyor.

Çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıyor.

Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada
Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada
Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada
Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada

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Son dakika haber: Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada Son dakika haber: Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada Elazığ'dan genç milli takım seçmelerine 7 futbolcu Elazığ'dan genç milli takım seçmelerine 7 futbolcu Milletvekili Ağar: 'Hiçbir genç hemşehrimiz iş için, AŞ için gurbete çıkmak zorunda kalmayacak' Milletvekili Ağar: 'Hiçbir genç hemşehrimiz iş için, AŞ için gurbete çıkmak zorunda kalmayacak'

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada - Son Dakika


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