Son Dakika Haberleri: Sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırıldı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını kısırlaştırdı.

Sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırıldı, System.String[]
Güncel
Bursa Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını kısırlaştırdı.

Yenişehir'de sokak hayvanları toplanıp kısırlaştırıldı. Sokak hayvanları toplanarak uygun bir biçimde kısırlaştırma yapılacak yere götürülürken çekilin fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından Yenişehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Belediye, iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve belediyemizi küçük düşürücü bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 8 Temmuz gecesi toplanan 7 adet sahipsiz sokak hayvanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı merkezde 9 Temmuz Salı günü kısırlaştırıldı. Kısırlaştırma sonrası 7 gün bakımları yapılmak üzere belediyemize tekrar teslim edilen 7 adet köpeğin sağlık durumu gayet iyi olup, bakımları devam etmektedir. Daha önceden de yürütülmekte olduğu gibi, kısırlaştırma programına alınan sahipsiz sokak hayvanlarının ilçemizde bulunan pek çok hayvan severinde yardımıyla, 1 gün öncesinden toplandığı ve kısırlaştırmaya götürme anında toplamanın mümkün olmadığı bilinmektedir. Kısırlaştırma programına gönderilmek üzere toplanıp kafeslerde bekletilen sahipsiz sokak hayvanlarının, ekiplerimiz tarafından mama ve su ihtiyaçları karşılanmakta olup, sosyal medyada belediyemizi hedef alarak yapılan karalamanın gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna önemle duyurulur" denildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:18:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]