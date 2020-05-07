Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet - Son Dakika

Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet

6 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde hayvanseverler, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma sürelerinin arttığı bu günlerde, sahipsiz canları unutmadı.

Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde hayvanseverler, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma sürelerinin arttığı bu günlerde, sahipsiz canları unutmadı. Sokak hayvanlarının beslenme, tedavi ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan gönüllüler, kendi elleriyle hazırladıkları, haftada yaklaşık 200 kova mamayı 70 besleme noktasında sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

Buca'da bir araya gelen gönüllüler, ilçenin kırsalında ve ormanlık alanlarda yaşayan sokak hayvanları için mama hazırlayıp, onları besliyor. 2015 yılından itibaren Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) çatısı altında bir araya gelen hayvan dostları, özellikle koronavirüs salgını sürecinde sokak hayvanlarının daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, duyarlı vatandaşlardan destek istedi. 70 besleme noktasında yaklaşık 700 hayvana baktıklarını belirten EFODER Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Şenay Yıldız, artık et, tavuk ya da sosisleri haşladıktan sonra ekmek ile karıştırıp, papara haline getirdiklerini anlattı. Üye sayısının 150 olmasına karşın, 8 kişinin aktif olarak çalıştıklarını söyleyen Yıldız, "Hayırsever Ali Pehlivanoğlu, bize et, kemik veya sosis yardımı yapıyor. Bunları haşlıyor ve ekmekle karıştırıp papara haline getiriyoruz. Bu işi 3 yıldır yapıyorduk. Ama bu salgın nedeniyle iş yükümüz iki katına çıktı. Çünkü restoranlar ve kafeler kapalı. 65 yaş üzerindeki hayvanseverlerin baktığı bölgeler vardı. Onları da biz beslemeye başladık. Haftanın 3 günü Belenbaşı, Olduruk, Kaynaklar, Gökdere, Karacaağaç gibi bölgelerdeki çocuklarımızın hem mama ihtiyaçlarını karşılıyor hem kısırlaştırılmalarını hem de tedavilerini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

HAYVAN SAYISI ARTTIKÇA DESTEK İHTİYACI ARTIYOR

Yaptıkları işin zorluğuna karşın gönülden yürütüldüğünü ifade eden Yıldız, her gün sokağa bırakılmış yeni hayvanlarla karşılaştıklarına dikkat çekerek hastalanmış olanlara arkalarını dönüp gidemediklerini dile getirdi. Yaralı hayvanların bir kısmının belediyede bir kısmının da imkanlar elverdiği ölçüde özel merkezlerde tedavi edildiğini anlatan Yıldız, "İnsanların dünyaya bir amaç için geldiğini düşünüyorum. Bizlerin bu iş için seçilmiş olduğunu biliyorum. Ama insan, mama ve klinik desteğine ihtiyacımız var. Bakıma muhtaç yavrular için pansiyon desteği alıyoruz. Bunların hepsi için kendi cebimizden para harcıyoruz. Buna rağmen yılmadık" diye konuştu.

'KORONAVİRÜSÜN HAYVANDAN GEÇTİĞİ ALGISI YANLIŞ'

Özel günlerde geçici yuvalara çok ihtiyaç duyduklarını ifade eden gönüllü Yıldız, virüsün hayvanlardan geçtiğine dair yanlış bir algının olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Haftada 150-200 kova mama hazırlıyoruz. Ama yaz aylarında biraz daha zorlanıyoruz. Hava sıcak ve malzemeler kokuyor. Kuru mamaya ihtiyacımız oluyor. 20 çuval ekmekle 45 kilo et, tavuk ya da sosis ne bulursak haşlıyoruz. Haftanın 3 günü buradayız. ya papara yapıyor, ya da kuru mama varsa onları alıp çıkıyoruz. Belediyenin araçlarıyla belli noktalara dağıtıyoruz. İnsan desteğine de ihtiyacımız var. Bize 1 haftalık 60 paket mama ve 10 paket konserve gerekiyor. Çok fazla mama bekleyen can var. Otobana yakın bir ilçe olduğumuz için dışarıdan sokağa bırakılan hayvanlarla da karşılaşıyoruz. Kısırlaştırma olmaması en büyük sorun. Buna ağırlık verilmeli. Belediyelerden bunu talep ediyoruz."

EFODER Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Şenay Yıldız, destekte bulunmak isteyenlerin www.ormanamama.com internet adresinden mama bağışı yapabileceğini söyledi.


Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 08:46 Kaynak: DHA


Son Dakika

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi         
15:09
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi         
15:06
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi         
14:59
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı         
14:34
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi         
14:32
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı         
14:05
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti         
14:00
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi         
13:38
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim         
13:19
Kısıtlamanın kaldırılması fırsat bilen vatandaşlar, Muğla girişinde 4 kilometrelik kuyruk oluşturdu Kısıtlamanın kaldırılması fırsat bilen vatandaşlar, Muğla girişinde 4 kilometrelik kuyruk oluşturdu         
13:15
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı         
13:05
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı         
13:03
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti         
13:00
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı         
12:55
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık         
12:42
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek         
12:39
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti 2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti         
12:38
Koronavirüsün pençesinden kurtulan Burak Akkul son halini paylaştı Koronavirüsün pençesinden kurtulan Burak Akkul son halini paylaştı         
12:36
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak         
12:35
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı         
12:31
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı         
12:24
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı 4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı         
12:18
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek         
12:06
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü 500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü         
12:05
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı         
12:01
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor         
11:58
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak         
11:58
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı         
11:51
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi         
11:43
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 15:24:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]