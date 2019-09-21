Sahipsiz tekneler kamuya aktarılacak

Bursa'da sahillere usulsüz olarak bırakılan sahipli ve sahipsiz teknelerin kaldırılacağı bildirildi.



Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığının yaptığı açıklamada, "115 kilometrelik Bursa sahil şeridinin güzelleştirilmesi, halkımızın plajlardan daha fazla istifade edebilmesi için, sahillere usulsüz olarak bırakılan sahipli ve sahipsiz, kayıtlı ve kayıtsız teknelerin kaldırılması konusunda tespitler başlatıldı. Bu çalışma yaz boyunca sürdürüldü. Yapılan kontrol ve denetimler çerçevesinde sahillere bağlama ve barınma yeri haricinde usulsüz olarak çekilen bütün teknelerin sahiplerine ulaşılarak konu hakkında bilgi verildi ve yaz sonuna kadar teknelerini bulundukları yerden kaldırmaları gerektiği tebliğ edilerek kendilerine bu işlem için makul süre tanındı. Tekne sahiplerinin teknelerini bulundukları yerlerden kaldırmamaları durumunda Limanlar Yönetmeliği'ne muhalefet etmekten dolayı Liman Başkanlığı'na sevk edileceklerdir. Sahiplerine ulaşılamayan ve sahipsiz veya kayıt dışı olduğu değerlendirilen diğer teknelerin ise mülkiyeti kamuya geçirilecek" dedi. - BURSA