Sahipsiz ve Doğal Hayattaki Hayvanlara Büyükşehir Şefkati

Başıboş kedi ve köpeklerin aç kalmaması için, 250 adet beslenme odağına günlük olarak tavuk kırıntılarıyla pelet yem bırakan ekipler, hava şartlarına göre çalışmalarını artırarak hayvanlara yiyecek bırakmayı sürdürüyor.

Ekipler, olumsuz hava şartlarında yem ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan kuşlar için de Alaaddin Tepesi, Kayalıpark, Mevlana bölgesi, mezarlıklar başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerine buğday bırakıyor.

Bir sevgi ve merhamet şehri olan Konya'da vatandaşların da yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde evlerinde artan yiyecekleri sahipsiz hayvanlar için uygun noktalara bırakmaları büyük önem taşıyor.

YABAN HAYVANLARINA ACİL MÜDAHALE HİZMETİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle yaralı, bakıma muhtaç ve yem sıkıntısı çekerek yerleşim yerlerine sığınan yaban hayvanlarını da koruma altına alıyor. Konya merkez ve ilçelerde bakıma muhtaç yaban hayvanlarını Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ekipleri ile işbirliği içinde alarak Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavilerini ve bakımlarını yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvanları doğal ortamlarına geri bırakıyor.