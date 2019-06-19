Son Dakika Haberleri: Sahipsiz yaralı köpeğe jandarma sahip çıktı
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Sahipsiz yaralı köpeğe jandarma sahip çıktı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tel örgüler sebebe ile yaralandığı belirtilen sahipsiz köpeğe sahip çıktı.

Sahipsiz yaralı köpeğe jandarma sahip çıktı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tel örgüler sebebe ile yaralandığı belirtilen sahipsiz köpeğe sahip çıktı.

Jandarma ekiplerince tedavi için Bozüyük'e getirilerek belediye veterinerine tedavisi yaptırılan yaralı köpek, daha sonra hayvan barınağına götürülerek görevlilere teslim edildi. Jandarma ekipleri, yaralı köpeğe yardımcı olmanın mutluluğu ile Karakol Komutanlığına geri döndüler.

Tel örgüler sebebi ile yaralandığı belirtilen köpeğin, tedavinin ardından jandarma ekipleri tarafından sahiplenileceği belirtildi - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
Dodurga, Bilecik, Bozüyük, Jandarma, Yaşam
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