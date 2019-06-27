Son Dakika Haberleri: Sahipsiz yavru köpekler koruma altında
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Sahipsiz yavru köpekler koruma altında

1 saat önce

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde sahipsiz 7 yavru köpek, koruma altına alındı.

Sahipsiz yavru köpekler koruma altında, System.String[]
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde sahipsiz 7 yavru köpek, koruma altına alındı.
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri arıtma tesisi yakınlarında, sahipsiz 7 yavru köpekle karşılaştı. Bölgeden alınan köpeklerin bakımları ve aşıları yapıldı.
Gözünde enfeksiyon olan yavrulardan birinin tedavi için veterinere götürüldüğünü belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, diğer 6 yavrunun ise aşılarının vurulup karınlarının doyurulmasından sonra Hayvan Beslenme Noktası'na yerleştirildiğini söyledi. Yavru köpeklerin belediyenin koruması altında, güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyüyeceklerini anlatan Aydın, "Sahipsiz hayvanların bakımı ve korunması konusunda son derece hassas davranıyoruz. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda hemen yetkililere bilgi vermelerini bekliyoruz" dedi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:02 Kaynak: DHA
Zabıta Müdürlüğü, Yenişehir, Bursa, Güncel
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